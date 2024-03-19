国家卫健委：巩固实施母婴安全五项制度 加强高危孕产妇的识别和救治

人民网北京3月19日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“推进卫生健康事业高质量发展，护佑人民群众生命健康”有关情况，并回答记者提问。

“近年来，我国高龄孕产妇比例在提升，经产妇比例也在提升，国家卫生健康委多措并举，全力保障母婴安全。”国家卫生健康委妇幼健康司副司长沈海屏在会上介绍，2023年，全国孕产妇死亡率是15.1/10万，婴儿死亡率是4.5‰，5岁以下儿童死亡率是6.2‰，这些指标和2020年相比，分别下降了10.7%、16.7%和17.3%。婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率已经达到了“十四五”国民健康规划的目标要求。

沈海屏表示，为了切实保障母婴安全，特别是保障高危孕产妇的安全，下一步，国家卫生健康委将巩固实施母婴安全五项制度，加强高危孕产妇的识别和救治，全力保障孕产妇和新生儿安全健康。主要从三个方面做工作：

一是持续巩固实施“母婴安全五项制度”。聚焦服务质量提升、专科能力提升和群众满意度的提升，督促医疗机构全面落实母婴安全五项制度，全面加强孕产妇和儿童的健康服务。对孕产妇，开展妊娠风险评估，按照风险高低以不同颜色进行标识和分类管理，紧盯高危孕产妇强化专案管理，着力加强危急重症救治，层层把关筑牢母婴安全防线。

二是夯实母婴安全保障网络，全面提升服务能力。近期，国家卫生健康委将印发加强助产服务管理的文件，就规范助产服务规划布局和资源调整提出明确要求，保障产妇分娩安全方便。危重孕产妇和新生儿救治网络是保障母婴安全的最后一道防线，依托产儿科实力突出、综合救治能力强的医疗机构，在全国已经建立了省、市、县三级危重孕产妇救治中心3491个、危重新生儿救治中心3321个，覆盖广泛、分级负责、上下联动、应对有序的危重孕产妇和新生儿救治体系基本建立。今年将重点开展救治体系的评估，提升危急重症的救治能力，严守安全底线。

三是综合施策解决重点难点问题。高危孕产妇当中很大一部分会发生妊娠期糖尿病、高血压等并发症，或者合并内科疾病，将进一步指导各级医疗机构在“建预案、练精兵、抓联动”上下功夫，建立院内的多学科急救小组，强化危重孕产妇救治多学科协作诊疗，全面提升危急重症的临床救治水平。同时，将开展生育友好医院建设，提高孕产妇住院分娩的舒适度和满意度，改善分娩体验。