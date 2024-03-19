加强医疗服务、改善就医感受 今年将这样干

人民网北京3月19日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“推进卫生健康事业高质量发展，护佑人民群众生命健康”有关情况，并回答记者提问。

“加强医疗服务、改善就医感受，一直是卫生健康行政部门的一项重点工作。”国家卫生健康委医政司副司长李大川在会上介绍，从2015年到2020年，国家卫生健康委连续实施两轮的进一步改善医疗服务行动计划。2023年，在全国启动了“改善就医感受 提升患者体验”的主题活动，所有的工作安排都把分时段预约作为重点进行部署。

“据统计，目前全国82.7%的二级以上公立医院开展了预约诊疗服务，三级公立医院平均预约诊疗率达到61.1%，应该说取得了积极成效。”李大川说。

李大川表示，今年，国家卫生健康委将重点是围绕6个方面20条举措，力图以改善服务的“小切口”，来撬动看病就医的“大民生”。

一是从患者的视角出发，围绕着诊前诊中诊后这三个方面，推进院前预服务方式，“先诊疗后付费”，“一次就诊付费一次”等新就诊和付费结算模式，缩短患者等待时间。依托医联体提升医疗服务连续性，给患者提供出院后的管理和随访服务。

二是运用新理念、新技术、新模式，及时满足多样化就医需求。引导医疗机构建立“一站式”服务中心，整合相关医疗流程，在一个地点为患者提供入出院手续办理、医保审核结算、检查检验预约、健康教育和导诊咨询等服务，减少患者来回奔波。持续推广疼痛综合管理、多学科诊疗、麻醉、健康管理等新型门诊以及中西医结合诊疗模式，主动回应人民群众新的期待。同时，弹性调整门诊时间，疏解高峰时段的就诊量，来便利患者就医。

三是要厚植“以病人为中心”的医院文化。在二级以上医院推广建立医务社工和志愿者制度；提高膳食、保洁质量，改善患者停车条件，在公共区域提供网络、阅读灯服务等，加强医患沟通，构建和谐的医患关系，打造“更有温度的医疗服务”。