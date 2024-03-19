如何做到“小病不出村，不病不出县”？国家卫健委回应

人民网北京3月19日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“推进卫生健康事业高质量发展，护佑人民群众生命健康”有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，常说要做到“小病不出村，不病不出县”，但实际上很多群众在生病之后第一时间还是要到大城市就诊，如何把病患问题尽量解决在乡镇卫生院和村卫生室？

对此，国家卫生健康委基层司司长傅卫表示，实现分级诊疗，关键是乡村的医疗卫生机构有能力解决群众的常见病、多发病，能够得到群众的信任，对就医行为进行必要的引导。

“就目前来看，基层的医疗卫生机构诊疗人次占比现在是达到52%，深化医改以来，特别是党的十八大以来，分级诊疗制度有序推进，县级及以下医疗机构的诊疗量也在稳步提升，有效地交流了患者。”傅卫说。

傅卫介绍，去年年初，中央专门出台文件，要求进一步深化改革，促进乡村医疗卫生服务体系发展。在去年年底，经国务院同意，国家卫生健康委又联合9个部门印发了文件，在全国范围内将紧密型县域医共体由试点阶段转为全面建设阶段，其目的都是要统筹县域的卫生资源，加强县乡村医疗服务协同联动，让群众能够就近就便享有更加公平可及、系统连续的健康服务。

傅卫表示，2024年，国家卫生健康委将以全面推进紧密型县域医共体建设为重点，推动人员、技术、服务、管理四个下沉，核心是专业人员的下沉，着力提升基层医疗卫生服务机构的服务能力，使更多的常见病、多发病能够在县域内得到解决。

一是指导各地整合优化县域医共体的资源布局，重点推进医学影像、医学检验、心电诊断、病理诊断、中心药房等资源在县域的共享中心的建设，并且向乡村延伸。

二是提高服务和管理的同质化水平。指导各地统一医共体成员单位服务质量的控制标准，强化医疗质量和安全管理，大力推行基层检察、上级诊断、结果共享。

三是加强基层首诊和疑难疾病的识别转诊服务能力。通过人员派驻，确保每个乡镇卫生院至少有1名县级牵头医院主治医师以上人员能够常年驻守基层服务。

四是推动县域医共体与城市医院的合作，深化落实城市资源农村工作，通过专家派驻、专科共建、临床带教等方式，帮助基层医疗卫生机构提升服务能力和管理水平。

同时，还将会同相关部门进一步加强组织推动和分类指导，督促落实各级政府的投入保障责任，促进医保政策协同，优化人事薪酬管理制度，加强监测评估和宣传引导，确保紧密型医共体建设在“强县域、强基层”的方向上稳健发展，让群众在基层获得更多更高水平的医疗卫生服务。