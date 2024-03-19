国家卫健委：持续推动儿童医疗卫生服务改革发展

人民网北京3月19日电 （记者郝帅）19日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“推进卫生健康事业高质量发展，护佑人民群众生命健康”有关情况。国家卫生健康委医政司副司长李大川表示，2024年，国家卫生健康委将进一步完善儿童医疗卫生服务体系，按照《政府工作报告》要求部署，更好满足儿童医疗卫生服务需求。

李大川表示，面对日益增长的多样化的儿童医疗卫生服务需求，国家卫生健康委积极健全儿童医疗卫生服务体系，持续推动儿童医疗卫生服务改革发展，重点做了几个方面的工作：

一是加强体系建设。在全国设置了2个国家儿童医学中心和5个国家儿童区域医疗中心，同时，在全国推进儿科专科联盟建设。

二是提升儿童疾病的诊疗和服务水平。设置了国家儿童医疗质量控制中心；支持了67个儿童相关专业的国家临床重点专科项目，制修订一批儿童重大疾病的诊疗指南和规范；加强儿童实体肿瘤的管理，建立了覆盖全国各省的儿童实体肿瘤诊疗协作网络，同时，还建立了儿童重大疾病的登记管理系统。

三是提高基层服务能力。推动基层医疗卫生机构、妇幼保健机构与儿童医院、综合医院儿科加强联动，依托医联体优化儿童医疗资源配置，提高儿童优质医疗服务的可及性。

如何推动儿科诊疗的均质化、规范化，解决好儿科诊疗的供求矛盾，李大川介绍：

一是在机构建设方面，要求每个省建立一个高水平的儿童专科医院或者综合医院儿科，要求每个地市级三级医院建设一个实力强的儿童专科。同时，指导各地加强县医院的儿童医疗卫生服务能力建设，支持妇幼保健机构和基层医疗卫生机构创造条件提供儿科医疗服务。

二是在优化儿童服务方面，提升儿童重大疾病和急危重症救治能力，完善医疗机构24小时救治绿色通道和一体化服务，推进以家庭为单位的签约服务，引导儿童普通疾病到基层医疗机构就诊。

三是在人才队伍建设方面，加强基层医疗机构全科医生对儿童疾病的诊治能力，扩大儿科住院医师规范化的培训规模，加强儿科专业住院医师规范化培训基地和师资队伍建设，创造条件鼓励相关专业医师转岗为儿科医师。

四是在完善相关配套政策方面，落实对儿科专科医疗机构的财政补助政策，协同医保部门落实医疗服务价格动态调整机制，完善儿童医疗保障待遇和支付政策，体现对儿童医疗卫生服务高质量发展的多方支持。