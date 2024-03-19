推进卫生健康事业高质量发展 国家卫健委将重点做好“六方面”工作

人民网北京3月19日电 （记者郝帅）19日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“推进卫生健康事业高质量发展，护佑人民群众生命健康”有关情况。国家卫生健康委新闻发言人胡强强表示，今年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是卫生健康事业改革创新、强基固本、全面提升的重要一年，国家卫生健康委将以更加务实的行动推进卫生健康事业高质量发展。

会上，胡强强介绍，2024年国家卫生健康委将从以下几个方面重点推进：

一是持续深化拓展医改，促进医疗与医保、医药的协同发展和治理，深入开展改善就医感受提升患者体验主题活动，深入实施医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动。

二是统筹提升卫生健康服务能力，全面推进紧密型县域医共体建设，推动城市医疗资源下沉，加强县乡村医疗服务协同联动和用药衔接。

三是加强科技创新和人才培养工作，统筹推进医药卫生科技重大攻关，组织好“国家杰出医师”和“优秀青年医师”选拔培养工作，加强全科医师培训培养，发展壮大基层医疗卫生人才队伍。

四是全面认识、正确看待人口发展新形势，大力推进人口高质量发展。积极稳妥完善生育支持政策，多渠道增加托育服务供给，营造良好的生育支持氛围。

五是持续做好重点传染病防控工作，积极防范公立医院运营风险，深入开展安全生产治本攻坚三年行动。

六是增强法治思维，提升卫生健康法治水平。加快推进相关立法工作，强化普法遵法，提升依法行政水平。