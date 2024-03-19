五光十色的世界在人们眼中不尽相同

为什么年长者对颜色鲜艳的衣服青睐有加？或许是个人喜好，或许是时尚搭配，但其背后，有一定的科学道理。

据《科学报告》杂志报道，英国伦敦大学学院领导的一项新研究发现，随着年龄的增长，人们看到的颜色可能会变得越来越暗淡。该结果可能有助于解释人们的颜色偏好为什么会随着年龄的增长而改变，一些老年人为什么更喜欢穿颜色明艳的衣服等问题。

老年人看到的颜色会变淡

该研究中，团队招募了17名平均年龄27.7岁的健康年轻人和20名平均年龄64.4岁的健康老年人。在一间遮光房里，研究人员向他们展示了26种不同的颜色，其中包括4种灰度模式的颜色，2种橙色，以及深的、浅的、柔和的和饱和的洋红色、蓝色、绿色、黄色和红色。

每种颜色持续5秒钟。研究人员测量了参与者的瞳孔直径发现，他们的瞳孔随着颜色亮度和色度的增加而收缩。研究人员使用高灵敏度的眼动追踪相机，以每秒1000次的速度记录瞳孔直径。结果显示，与年轻人相比，老年人的瞳孔对色度的反应收缩程度较小。这在绿色和洋红色中尤其明显。不过，年轻人和老年人对色调的亮度有相似的反应。

论文主要作者、伦敦大学学院皇后广场神经病学研究所简内克·范·勒伊文表示：“长期以来，人们认为色彩感知会在人的一生中保持相对稳定。这项研究对这一看法提出了质疑。结果表明，随着年龄的增长，眼中的色彩会慢慢‘褪去’。这是由于身体对初级视觉皮层（大脑中接收、整合和处理从视网膜传递的视觉信息的部分）内颜色饱和度的敏感度下降而导致的。”

该研究结果对老年人时尚研究、色觉研究产生广泛影响，甚至可能促进对大脑老化疾病的理解。痴呆症患者可能会表现出颜色偏好的变化以及与视觉相关的其他症状。

对色彩的感知因人而异

人们如何看到颜色？以专门开发和研究色彩而闻名全球的色彩系统供应商彩通公司官网介绍道，光线进入眼睛并到达位于眼睛后部的视网膜。视网膜覆盖着数百万个视杆细胞和视锥细胞的光感受细胞。当这些细胞检测到光时，它们会向大脑发送信号，共同为大脑提供足够的信息来解释和命名颜色。

美国Knowable科普杂志报道，大多数人都是三色视者。这意味着眼睛有三种不同类型的视锥细胞，可感知红色、绿色和蓝色，组合起来，三色视觉者视锥细胞能够看到大约100万种不同的颜色。

但有时，基因变异可能会导致一种类型的视锥细胞变异，或完全缺失，从而导致色觉改变。只有两种视锥细胞的双色视者便是“色盲”患者。而四色视者，则是视网膜上有第四种视锥细胞，这使他们能感受到的波长变化比三色视者更细微，因此他们拥有色彩感知“超能力”。

色觉能力受多种因素影响

除了基因之外，还有其他生物差异影响色觉吗？

“晶状体会随着年龄的增长而变黄，尤其是在40岁之后，这会减少到达视网膜的蓝光量。黄斑色素增多，也会吸收较短的蓝色波长。”英国苏塞克斯大学神经科学家珍妮·博斯滕介绍说，“摄入叶黄素和玉米黄质这些来自绿叶蔬菜的物质越多，黄斑色素会越厚。虹膜的颜色也在一定程度上与颜色辨别有关，它可能是影响颜色感知精确度的一个因素。蓝眼睛的人在颜色辨别测试中似乎比棕色眼睛的人稍好一些。”

此外，性别、年龄都会影响颜色感知。对颜色的看法也会根据语言和文化背景有所差异。

例如，在古威尔斯语中，蓝色和绿色之间没有区别，它们都属于“绿色”类别。但在俄语中，“синий”表示深蓝色，“Голубой”表示浅蓝色。但是，作出这种区分的讲话者是否真的对颜色感知有所不同？或者这只是语言上的差异？尚未有明确答案。

有研究发现，人眼对黄色的感知会受到季节的影响。英国约克郡四季分明，在此地进行的一项研究发现，人们将何种波长感知为纯黄色会随着季节发生转变，虽然波长变化的幅度不大，但仍然可以被测量。

研究者们还发现，出生的季节也会对色觉产生影响。这可能与在视觉发育过程中接触的光的颜色有关。（记者 张佳欣）