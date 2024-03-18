直播预告：关注食管癌防治 呵护健康生活

食管癌是消化道领域最常见的恶性肿瘤之一。许多食管癌患者在确诊时已经处于中晚期，错过了最佳的治疗时间。3月20日14:00至17:00，北京大学国际医院党委书记、院长、肿瘤中心主任、北京肿瘤医院大内科副主任梁军，天津医科大学肿瘤医院食管微创外科主任姜宏景，中国医学科学院肿瘤医院特需医疗部主任惠周光做客“人民好医生”客户端直播间，就食管癌防治等相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

梁军，北京大学国际医院党委书记、院长、肿瘤中心主任，北京肿瘤医院大内科副主任、教授、博士生导师。同时担任中国临床肿瘤学会（CSCO）副理事长、CSCO胃癌专家委员会副主任委员、CSCO肝癌专家委员会副主任委员、国家卫生健康委能力建设和继续教育肿瘤学专家委员会副主任委员、中华医学会肿瘤学分会肿瘤内科专家委员会副主任委员等职务。

姜宏景，天津医科大学肿瘤医院食管微创外科主任、主任医师、医学博士、博士研究生导师。同时担任天津抗癌协会食管癌专业委员会主任委员、中国医师协会医学机器人医师分会常委、中华医学会胸心血管外科学分会食管疾病学组委员等职务。

惠周光，中国医学科学院肿瘤医院主任医师、特需医疗部主任、干部保健处副处长、主任医师、博士生导师、协和特聘教授。同时担任中国抗癌协会肿瘤大数据与真实世界研究专委会候任主委、放疗专委会食管癌工作组副组长；CSCO转化医学专委会副主委、肿瘤放疗专委会常委等职务。

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