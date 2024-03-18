中国睡眠大数据中心全国睡眠障碍筛查项目阶段发布会在京举行

3月17日，中国睡眠大数据中心全国睡眠障碍筛查项目阶段发布会在北京举行。本次发布会由中国睡眠研究会、中国睡眠大数据中心、国家卫健委中国人口与发展研究中心指导，中国初级卫生保健基金会提供资金资助，由中睡健康科技（北京）有限公司主办、中国初级卫生保健基金会数智健康管理与促进专委会协办，旨在通过大数据手段，深度剖析国人睡眠现状，推动全国睡眠障碍筛查项目工作的全面开展，共筑健康中国梦。

中国睡眠大数据中心全国睡眠障碍筛查项目阶段成果发布会召开。（受访者供图）

据介绍，中国睡眠大数据中心的成立，标志着我国在睡眠研究领域的科技进步和数据整合能力迈上了一个新台阶。该中心将通过汇集全国范围内的睡眠数据，进行深度挖掘和分析，以科学的态度和方法，解读国人睡眠现状，为政策制定、学术研究、产业发展提供有力支撑。

中国睡眠研究会理事长黄志力表示，中国睡眠研究会将积极发挥引领作用，加强睡眠科学研究，提高公众对睡眠重要性的认识。中国睡眠研究会将携手各界力量，推动政策制定和完善，为改善国民睡眠环境、提高睡眠质量贡献智慧和力量。

国家卫生健康委员会中国人口与发展研究中心研究员黄匡时表示，通过全国睡眠障碍筛查项目的实施，能够及时发现潜在的睡眠问题，并进行早期干预和治疗，降低相关疾病的发病风险，提高防治效果。这对于提高全民健康素质，减轻医疗负担，具有重要的现实意义。

中国疾病预防控制中心研究员刘世炜表示，要加强学科合作与交流，借鉴国内外先进经验，推动我国睡眠障碍预防控制和科学研究的发展，并期待与各位专家学者共同努力，为全球睡眠健康事业作出贡献。

民政部政策研究中心研究员刘振杰提出，睡眠障碍筛查项目的成功离不开各部门的合作与协调，需要医疗机构的专业支持，需要社区、医院、企业等单位的积极配合，更需要社会各界的广泛参与。全国睡眠障碍筛查，不仅仅是一项睡眠健康体检，更是社会关怀，它体现了党和国家对国民身心健康和幸福生活的殷切期盼。

为更好推进中国睡眠健康工作，中国睡眠大数据中心聘请中国科学院院士、北京大学第六医院陆林院长为荣誉主任，北京大学人民医院韩芳教授为主任，中国睡眠研究会黄志力理事长为顾问兼学术委员会主任，中国睡眠研究会秘书长高雪梅为副主任，中国中医科学院广安门医院孙书臣为副主任，北京安定门中医医院睡眠会诊中心彭志平为副主任，共同参与中国睡眠大数据中心的未来工作。

中国睡眠大数据中心专家签约仪式。（受访者供图）

领取聘书后，中国睡眠大数据中心主任韩芳就2024年中国睡眠大数据中心工作重点、目标、规划进行了简单介绍。

会议上，中国睡眠研究会副秘书长皮巍巍向与会各方展示了中国睡眠大数据中心睡眠数据可视化大屏，并与“数字人”小希进行了互动。

此外，中国睡眠大数据中心在会上发布了《2024中国睡眠大数据报告》，并由中国睡眠大数据中心副主任彭志平进行解读。报告基于海量的睡眠数据，全面分析了我国不同地域、年龄、性别、收入、职业人群的睡眠情况，揭示了国人睡眠质量的现状、问题及其影响因素。同时，报告还对睡眠产业发展、睡眠经济形势、睡眠医疗现状等进行了深入剖析，为未来的睡眠健康事业提供了宝贵的参考。

为提高中国睡眠健康整体状况，中国睡眠大数据中心联合中国初级卫生保健基金会设立了专门的“全国睡眠障碍筛查项目基金”，通过与更多的企业和医院合作，对全国睡眠情况进行详细筛查。在全国睡眠障碍筛查项目中，一些优秀企业和医院发挥了重要作用，不仅提供了宝贵的睡眠障碍数据和案例，更为推动我国睡眠健康事业的进步奠定了坚实基础。

中国睡眠大数据中心与合作单位签约仪式。（受访者供图）

与会领导和专家纷纷表示，睡眠健康是国民健康的重要组成部分，关系到每个人的生活质量和幸福感。中国睡眠大数据中心全国睡眠障碍筛查项目的成立和启动，将为我国睡眠健康事业的发展提供有力支撑。同时，呼吁社会各界广泛关注睡眠健康问题，共同营造良好的睡眠环境，助力国人健康长寿。