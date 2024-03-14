北京消费者满意度排名位居百城前十

本报讯（记者 王薇）昨天，中国消费者协会在京发布《2023年100个城市消费者满意度测评报告》（以下简称“测评报告”）。测评结果显示，2023年全国100个城市消费者满意度综合得分为79.92分，总体处于良好水平。其中，无锡、杭州、佛山、苏州、青岛、烟台、深圳、南京、北京、宜昌分列100个城市消费者满意度综合得分第一至第十名。据悉，这是中消协连续第七年发布城市消费者满意度测评报告。

测评报告显示，全国100个城市中满意度综合得分最高的城市是无锡市（93.08分），综合得分最低的城市是哈密市（71.72分），最高分和最低分相差21.36分，有33个城市得分高于本年度全国综合得分。另外全国100个城市中有47个城市满意度综合得分高于2022年。提升幅度较大的城市有深圳市（上升7.03分）、济南市（上升6.81分）、淄博市（上升5.89分）、重庆市（上升5.80分）、广州市（上升5.35分）。满意度综合得分下降幅度较大的城市有山南市（下降3.99分）、天水市（下降3.40分）、拉萨市（下降3.23分）。

本次测评中，共设置了17个消费者满意度二级指标，涉及供给丰富性、供给便利性、供给创新性、质量水平、服务水平、消费设施、价格合理、信息真实、售后保障、商家信任度、交易安全、消费知情权、消费自主选择权、消费政策、权益保护、消费宣传、消费执法等。其中，“供给便利性”85.63分，为最高分；“交易安全”73.56分，为最低分。消费执法、消费宣传、信息真实、消费政策、交易安全等5项指标均在79分以下。

测评报告针对“交易安全”做了进一步调查。调查结果显示，在61812个调查对象中，有10451个调查对象遇到过身份信息泄露的情况，占调查对象总数的16.91%。消费者表示没有留过信息但是接到过电话的机构主要包括：“电信诈骗类”（42.32%）、“投资、理财、贷款类”（35.00%）、“办理信用卡”（33.50%）、“房产中介”（31.84%），这4类机构占比均达到了30%以上。与去年的占比情况对比，除“房产中介”“健身”“赌博彩票类”这3类机构占比有小幅度增长外，其他机构占比均有明显降低。其中投资、理财、贷款类（下降17.90%），寿险、车险、医疗险类（下降16.85%），教育培训机构（下降13.14%）下降幅度最为明显。