理性看待“CT检查增加患癌风险”

近日，“每多做一次CT，患癌风险增加43%”冲上热搜，成为大众关注的话题之一。做CT是否会给人体带来患癌风险？这句话又来自于何处？3月12日，上海市肺科医院放射科主任史景云在接受媒体采访时表示，这一说法来源于发表在《自然-医学》（Nature Medicine）上的一项针对儿童和青少年的研究。史景云认为，这并不能说明做CT就会患癌，因为只要接受的总辐射量在安全范围内，即可视为安全，基本不会对人体造成额外伤害。（3月13日澎湃新闻）

假如仅从字面上理解，读者就可能掉入数字陷阱当中，以为既然多做一次CT检查就增加43%患癌风险，那么多做几次CT检查，患癌风险岂不就要接近于100%。在对癌症存有恐惧心理的情况下，这一说法就会得到更多人的关注，一些人甚至会将其信以为真。事实上，真相远非如此。

患癌风险和患癌率是两个不同的概念，倘若混淆两者，就极易被这句话所误导。患癌率增加43%是可怕的，但患癌风险增加43%，就不值得过于担心。患癌是诸多综合因素共同导致的结果，单次行为的风险通常处于很低的水平，或许最多只能用万分比来论。假设单次行为的患癌风险为十万分之一，那么，即使风险增加十倍，仍有万分之一。可以看出，做一次CT增加43%的患癌风险，这虽然听起来可怕，但对个人的身体影响很有限。

辐射对人体有害，但也需要根据剂量科学分析。根据国际辐射防护委员会（ICRP）报告称，辐射剂量低于100mSv时没有观察到肿瘤发生率升高的现象，这意味着100mSv是一个界限，日常医学放射检查达不到该阈值，致癌率的可能性很小。也就是说，对于做CT检查，不能抛开辐射剂量谈患癌风险，假如总辐射量和单次辐射量均在安全范围内，做CT检查就是安全的。更何况，生活处处有辐射，比如手机和电脑屏幕可产生电磁辐射、乘飞机在高空则可受到宇宙辐射等，而一年一次或两次X线和CT检查产生的少量辐射，对人体健康几乎不会产生影响。

从另一个角度看，任何患癌风险都值得重视，也都应该尽量避免。当前过度检查在一些医院还比较普遍，不仅医院存在超适应症做CT检查等现象，而且不乏有体检机构将CT检查纳入常规体检，作为普适性检查项目来推广。从专业的角度来看，只有严格按照适应症做CT检查，并尽量控制检查次数，才是正确的做法。

推动检验检查结果互认，是近年来医改的一项重点工作。CT检查收费较贵且具有一定的辐射，因此更要减少重复检查的次数，甚至应该作为医院之间结果互认的优先项目。在今年全国两会期间，话题“医院检查互认在政府工作报告中明确了”登上微博热搜榜，说明民众对这项医改充满了期待。假如CT检查结果互认能够得到更好落实，不仅可以明显缓解由于过度检查导致焦虑情绪，而且看病也将变得更加便宜和便捷。

CT检查在诊断疾病等方面的巨大作用不容低估，民众切莫受到这一话题的影响，进而连必须做的CT检查也不敢做。目前医疗设备的精密度越来越高，辐射等危害也越来越小，应该理性看待CT检查的作用与风险，做该做的检查，同时避免过度检查。不妨以此为契机，让包括CT检查在内的大型检查更趋科学合理，也让检验检查结果互认能够加速推进。