心脏支架集采的亮眼“成绩单”带来哪些启示

心脏支架集采前，平均价格高达1.3万元，进口支架价格接近2万元，部分患者需要植入多个支架，常有人用“心脏里有辆小汽车”来形容支架贵，大众对其虚高的价格反应强烈。2020年11月，国家组织高值医用耗材集中带量采购落地，“首单”即纳入心脏支架，中选产品价格降至700元—800元。3月11日，国家医保局公布了近3年集采心脏支架使用数据，一一回应了集采心脏支架的临床使用情况、中选厂家供应积极性、医生开展手术意愿、降价支架的质量等大众关心的问题。（3月13日《北京青年报》）

当心脏支架作为高值医用耗材全国集采“第一单”于2020年落地之后，各种质疑和担心的声音一度出现。比如2021年8月，有自媒体发布题为《一台手术用破四个球囊！业内呼吁“低价中标”理念应客观评价》的报道，质疑心脏支架能否持续保持低价，以及质量是否有保障等，引发社会广泛关注。“以前没钱做手术，现在有钱没支架”等担心，也引发了民众对企业因利润大幅下滑而断供等猜想。此外，“心脏支架已被淘汰”等谣言也甚嚣尘上，导致心脏支架集采的前景在当时不被看好。

但在3年多的时间，心脏支架用其亮眼的市场表现，有力反驳了过去的质疑和担心。数据显示，2021年至2023年，中选心脏支架使用量分别为160万条、183万条和218万条，年均增长17%，累计370余万患者植入了中选心脏支架，95%的医生患者选择了集采中选支架；药监部门监督检查结果显示，集采中选支架质量安全状况良好。可以看出，单价700元—800元的心脏支架不仅既便宜又好用，而且占据了绝大多数市场份额，也意味着市场的这一重大转变，或将以不可更改的趋势持续下去。

从心脏支架的市场数据当中，可以看出药品集采的光明前景。不仅谈判药品出现大幅度降价将成为常态，而且药品质量和供应也势必更有保障。相比药品，耗材降价的难度更大。在医疗耗材集采领域，过去就有“耗材真耗材”等说法，尤其是针对人工关节、骨科脊柱类耗材等高值医用耗材的谈判更为艰难。医用耗材品种多样且型号繁杂，管控难度相对较高，各地区间存在的不同程度价格差难以准确衡量。耗材集采如何啃下这些“硬骨头”，或许可以从心脏支架的“成绩单”上找到答案；心脏支架在集采后的市场表现，也能坚定加速推动耗材集采的决心与信心。

药品耗材“灵魂砍价”决不仅是惊心动魄的现场较量，更包含着诸多长远布局，也正是在一场场高质量的集采谈判当中，“看病贵”的堡垒被一个个击破。无论是部分天价救命药出现大幅“跳水”给诸多患者诸多利好，还是当前心脏支架的亮眼“成绩单”，均证实药品耗材集中招采强大的威力和光明的前景。可以预见，将来“种牙自由”等更为亮眼的市场表现还将不断涌现，民众从药品耗材集采中获得的好处也将不断累积。