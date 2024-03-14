世界肾脏日：请留意这3个肾脏的“求救信号”

每年3月份的第二个星期四为世界肾脏日。那么在日常生活中，身体出现什么样的异常是肾脏在“报警”呢？如何爱护肾脏？为此，人民网采访了清华大学第一附属医院肾内科（血透室）主任、风湿免疫科副主任史振伟。

“肾脏病又被称为沉默的杀手，肾脏生病了，早期症状通常不明显，人们很容易忽视这个器官，导致不少人发现自己患病时，已经病得较重。”史振伟提示，若身体出现以下异常时，需及时到医院进行检查诊治。

蛋白尿（泡沫尿）、血尿

尿中小的泡沫增多，且久久不能散去，或是尿液呈肉眼可见的红色或洗肉水样，则需注意肾脏健康问题。

浮肿

身体浮肿是肾脏疾病的常见症状之一。不同患者的浮肿现象或轻或重，轻者可能会在早晨出现双下肢浮肿、眼部的浮肿，重者可能会出现全身浮肿现象。

食欲不振

若患了肾脏疾病，体内毒素排泄不畅，也会出现食欲不振的情况。有些患者还会出现恶心、呕吐、腹胀等症状。这些症状易与消化系统疾病症状相混淆，从而被忽略。

日常生活中如何爱护肾脏？史振伟建议，保持良好生活习惯，合理饮食、规律生活；戒掉吸烟、饮酒等不良嗜好，不熬夜、避免药物滥用等。远离肾脏损伤的传统危险因素，如高血糖、高血脂、高血压、高尿酸血症等。

此外，史振伟表示，及时检查是了解有否肾脏疾病的重要手段。肾脏正常的人至少一年进行一次全面的肾脏检查。患有糖尿病、高血压等基础疾病者应该更密切、更频繁地监测肾脏指标。“特别要注意定期进行尿液检查，有基础疾病者更应积极检查，早期发现，早期治疗；对于已有慢性肾脏病的患者，应该到正规的医院，在治疗基础疾病的同时，对慢性肾脏疾病进行规范化的诊疗。”史振伟说。