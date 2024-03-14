过度刷短视频 71.3%受访者坦言容易成为“低头族”

丰富的内容品类、简练的内容干货、精准的兴趣推送……短视频不断吸引着人们的注意力。但在享受视听盛宴的同时，过度刷短视频也会带来一些负面影响。

日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1557名受访者进行的一项调查显示，过度刷短视频，71.3%的受访者直言容易成为“低头族”，与人交谈少了，55.5%的受访者感慨闲暇时间都被手机占据了。

在媒体工作的刘亚楠对记者说，因工作需要，她从去年开始关注微短剧行业。最初本是作为旁观者，但她最近发现自己迷上了微短剧，有的每集只需一两分钟，“刷起来很‘上头’”。上周末她本计划在家休息放松，没安排外出活动，结果在家刷了两天微短剧，不仅没休息好，还有点虚度时光。“短视频本来是偶尔消遣娱乐用的，结果被我投入了很多时间，心里多少有点负担。”

华莉是上海一家民企的95后职员，喜欢刷短视频，尤其晚上睡前总想通过刷短视频来“休闲一刻”，“经常是计划刷一会儿就休息，结果越刷越投入，最后熬了夜”。

华莉坦言，过度刷短视频给自己带来许多问题。工作日里，第二天起不来，头重脚轻，干活效率低。休息日时，经常因为沉浸在短视频中，原有的计划被打乱，“比如想约同学见面或者出门散心，但因刷短视频在兴头上就懒得动了”。她还表示，自己的父母如今也常沉迷在短视频中。

谈及父母一辈“爱上短视频”，华莉感叹，以前他们用来散步、串门聊天的时间，现在很多都花在了短视频上，人也变得“宅”了。“最近总念叨着眼睛干、疼，自嘲说本以为自己是挺懂得节制的人，没想到上了年纪反倒成了‘网瘾一族’。”

杭州90后曾肖以前很喜欢刷短视频，但最近刷得少了。他觉得，有些短视频平台宣传用户刷得时间长能返现，以此来吸引流量，这种模式尤其能吸引到一批退休的老年人。“这使很多老年人花不少时间在没用、没营养的视频上，生活质量也降低了。”同时，他还指出，一些短视频为了推销产品，会带有购物链接，容易诱导未成年人、年轻人消费。

过度刷短视频会带来哪些影响？调查显示，71.3%的受访者直指容易成为“低头族”，与人交谈少了，55.5%的受访者感慨闲暇时间都被手机占据了，54.7%的受访者感到现实生活工作中做事效率变低了，40.5%的受访者认为降低了深度思考的能力。

参与本次调查的受访者中，00后占27.6%，90后占42.8%，80后占23.1%，70后占5.0%，其他占1.5%。

（肖平华对此文亦有贡献，应受访者要求，刘亚楠为化名）