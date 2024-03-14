短视频刷到无法自拔？近六成受访者每天刷短视频超一小时

随着短视频的迅速发展，短视频的全民使用已成一大趋势，但一不小心就“沉浸其中，无法自拔”也成为普遍现象，如何合理适度地使用短视频是每个人都要关注的问题。

日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1557名受访者进行的一项调查显示，87.7%的受访者喜欢刷短视频，且受访者年龄段越低，刷短视频的兴趣越高。69.4%的受访者感到自己过度刷短视频。

“我最长的时候一天刷了7个小时短视频”

在媒体行业工作的90后刘亚楠最近迷上了看微短剧，“我现在刷短视频基本是看微短剧，已经连着刷了好几部，还关注了几个博主，没事儿就瞅瞅更新了没有”。她说，虽然微短剧大多剧情俗套，甚至“土味儿”满满，但刷起来很“上头”。“几分钟一集，剧情非常紧凑，很适合打发时间。”

浙江衢州70后周宇每天都刷短视频，“不刷不舒服，一得空就刷”。周宇爱看戏曲、时事新闻、搞笑类短视频，一天光刷短视频就能用掉四五个小时，但这还不是他的最高纪录，“我最长的时候一天刷了7个小时短视频”。

杭州90后曾肖坦言，现在自己每天会花一个多小时浏览短视频，尤其喜欢在睡前躺着刷。“类似‘快餐’式的内容，可选的话题领域非常多，挺有意思的。”

调查中，87.7%的受访者喜欢刷短视频，其中34.6%的受访者非常喜欢。交互分析显示，受访者年龄段越低，喜欢刷短视频的比例越高。具体来看，00后（91.8%）最喜欢刷短视频，之后依次是90后（89.5%）、80后（82.1%）、70后（73.1%）。

此外，每天刷短视频累计时长在1小时以内的受访者占31.2%，在1小时以上的占58.8%，其中11.3%的受访者在3小时以上。

69.4%受访者感到自己过度刷短视频

刷短视频成了周宇最喜欢的娱乐方式，但他觉得自己有些过度依赖短视频了，现在电视不喜欢看了，书也不怎么翻了，“有时断断续续能从早刷到晚，脑子昏昏沉沉的”。

95后华莉是上海一家民企职员，喜欢用碎片时间刷短视频。她感慨，刷短视频时，时间好像过得很快，经常一看表，早就过了自己预设的时间。“刷到喜欢看的就想先看完再说，结果下一个也很精彩，越刷越停不下来。”

而且，华莉的父母现在也十分喜欢刷短视频，每天必打卡，给她发的聊天内容也从微信文章变成了短视频。“有时一家三口在一块儿也不聊天了，都在刷各自感兴趣的短视频。”

中国政法大学传播法研究中心副主任、副教授朱巍表示，短视频吸引人，一个原因是能边看边购物，“通过直播带货购买东西，比只看网页图文更直观，大家还能看看热闹”。

调查中，69.4%的受访者感到自己过度刷短视频现象严重，其中16.6%的受访者直言非常严重。具体来看，受访00后（73.7%）过度刷短视频现象更为严重，其次是90后（72.7%）。

中国人民大学商法研究所所长、法学院教授刘俊海指出，合理有度地刷短视频，最重要的还得用户自身有定力，长期沉浸其中会影响身体健康，缺乏与家人的交流，学生会影响学习，职场人会耽误工作，甚至会让生活失去方向。“特别是少年儿童、青年要合理使用短视频。”

针对青少年合理使用短视频的问题，今年全国两会期间，全国政协委员、中国作家协会副主席阎晶明建议，家长要培养青少年鉴别内容的能力，可开启相关产品的青少年模式，引导他们正确使用短视频，学校也应将网络素养纳入课程体系，开设相关课程。

保持定力，明确生活目标，有节制地刷短视频

华莉表示，现在自己会控制刷短视频的时间。“一方面，我会反向利用推荐算法。比如我喜欢电视剧和旅行相关的短视频，遇到这类内容会刻意不点赞，也不关注这类领域的博主，以此来调整推送的视频内容。另一方面，严格控制时间，限定好到几点就不再刷了。”华莉坦言，一开始还是会超过限定的时间，慢慢地就有了效果。“而且赶上比较忙的时候，也就想不起来刷短视频了。”

曾肖坦言，短视频刚火起来那两年，自己觉得新鲜有趣，刷起来比较上瘾，但现在每天刷短视频的时间短了许多。他认为，要找到比刷短视频更能调动热情的事情，丰富自己的兴趣爱好。

张然然是南昌某高校研一学生。以前一有时间，她就会不自觉地打开短视频软件，非常容易陷进去。“一天能看五六个小时短视频，影响了学习效率，看过的内容印象也不深刻。我就提醒自己一定少看，多关注文字消息。”

刘俊海表示，短视频的确很吸引人，但它并不是生活的全部。“这个世界非常丰富，生活是美好的。我们也有要承担的个人责任、家庭责任和社会责任，还有很多更重要、更能激发热情的事情值得投入更多精力。”他提醒短视频用户要保持定力，明确生活目标，好好规划自己的时间，做到有节制地刷短视频。“‘时间就像海绵里的水，只要愿意挤，总还是有的’，都说要珍惜时间，争分夺秒，可若把挤出来的时间都用在刷短视频上，实在是没能很好地利用它。”

参与本次调查的受访者中，00后占27.6%，90后占42.8%，80后占23.1%，70后占5.0%，其他占1.5%。

（肖平华对此文亦有贡献，应受访者要求，刘亚楠、周宇为化名）