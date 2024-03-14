警惕“加料电子烟”流向年轻人

电子烟因富含“科技感”，赢得不少年轻人青睐。然而，一些不法分子也盯上了电子烟，在其中添加毒品，用“加料电子烟”毒害青少年，依托咪酯便是其一。

近日，湖北省崇阳县警方捣毁一跨省运贩依托咪酯团伙，缴获含依托咪酯电子烟弹380余个，刑事拘留犯罪嫌疑人7名。

依托咪酯是什么？其滥用会对人体带来哪些危害？该如何防范依托咪酯电子烟流向年轻人？本报记者对此展开了调查。

被列入第二类精神药品目录

据警方介绍，依托咪酯是一种不溶于水的白色粉末状物质，是一种短效的非巴比妥类静脉全身麻醉类处方药，在临床上主要用于全麻诱导，也可用于短时手术麻醉。

近年来，一些地方出现依托咪酯滥用现象，有不法分子将其添加到电子烟中售卖给年轻人。在此背景下，国家药品监督管理局、公安部、国家卫生健康委员会联合发布《关于调整麻醉药品和精神药品目录的公告》（2023年第120号），将依托咪酯列入第二类精神药品目录，并于2023年10月1日起施行。

不过，制售依托咪酯电子烟的势头似乎并没有减弱。

近日，崇阳县公安局禁毒大队民警在工作中发现，辖区有人进行依托咪酯交易。掌握这一情况后，该队民警在犯罪嫌疑人可能接头的地点严密布控和蹲守，成功抓获犯罪嫌疑人杜某、王某，现场缴获30余个含依托咪酯的电子烟弹。

据二人交代，他们是从上线史某、李某处购买的依托咪酯，准备再分销给散客。根据这一线索，民警让杜某、王某联系其上线史某、李某进行交易，准备对二人进行抓捕。

“当时李某准备携毒品、毒资逃跑，民警在抓捕他的过程中，他身上的小包被扯破，包里的现金和电子烟弹散落一地。经过清点，共计7万余元现金及350余个含依托咪酯的电子烟弹。”崇阳县公安局禁毒大队办案民警李警官说。

随后，经研判，警方挖出一个制作、贩卖依托咪酯的犯罪团伙，并先后前往江西省宜春市、黑龙江省大庆市，开展收网抓捕行动，犯罪嫌疑人刘某甲、刘某乙、秦某全部落网。

至此，一个跨越三省的贩卖运输毒品案件告破。

多方面迎合年轻人，“社交属性”很明显

在禁毒一线工作多年的李警官告诉中青报·中青网记者，依托咪酯和海洛因、冰毒相比，戒断反应不大，成瘾性不高。贩卖依托咪酯的也是年轻人，在没有列管之前，他们会告诉买家，这和普通电子烟差不多，不是毒品，“玩一下、试一下就有不一样的体验”。一些年轻人禁不住诱惑就购买了，“在他们心里，这种从来没听过的陌生词汇和毒品沾不上边”。

记者采访了几名吸食过依托咪酯电子烟的年轻人，他们都表示，吸了依托咪酯之后很“上头”，有点头晕，站不稳，就跟喝醉了酒一样。

违法行为人李某今年22岁，是一名网络主播，前一段时间因为吸食毒品，被武汉警方行政拘留10日。李某所吸食的毒品就是依托咪酯。

李某说，自己平时也吸电子烟，当天正和一些朋友在家里打麻将，输了很多钱，非常恼火。

“我的朋友们赢了钱，就开始吸，他们越吸越兴奋，连说话的声音都大了很多。在那种环境下，我也跟他们要了一个开始吸。”李某称，自己并不是第一次吸依托咪酯了，以前和朋友在KTV、棋牌室都吸过。“大家都是20岁左右的年轻人，没啥工作，玩完之后就会吸。”

在李某看来，依托咪酯电子烟“社交属性”很明显。“我们之前就没有把依托咪酯当作毒品，我也不知道它是毒品，只知道它很上头，也会互相给来给去。就跟大家抽烟一样，我抽，也会问你要不要。”李某说。

违法行为人田某今年24岁，是一名销售，此前也因为吸食依托咪酯，被武汉警方行政拘留10日。

据田某回忆，当时自己和一些朋友从KTV回到出租屋。“每个人都很嗨，有一个朋友坐在沙发上就掏出了一个烟弹，说是新款电子烟，让我们几个轮流抽一下。味道很冲，和我以前抽的不一样。”田某告诉记者，被警方抓获后才知道，原来自己吸食了新型毒品依托咪酯。

依托咪酯电子烟的吸食方式备受一些年轻“瘾君子”喜爱。“我以前打K粉，就是用吸管将K粉吸入鼻子，虽然很爽，但鼻子确实难受。吸依托咪酯就不一样了，跟吸电子烟差不多，没有什么额外的不舒服。”另一名吸食过依托咪酯电子烟的违法行为人丁某告诉记者。

与其他毒品相比，含有依托咪酯电子烟的价格和丰富口味也吸引年轻人。“没有列管之前，一个烟弹200元左右，能吸两天，和其他毒品比较来说，已经很便宜了。现在列管了，价格大概是700元。”李某说。

李某此前还因为吸食冰毒，被武汉警方行政拘留过。“冰毒就一个味道，可依托咪酯电子烟有水果味还有薄荷味的，而且依托咪酯的含量还能自选，多一些，劲儿就大一些，少一些，就和缓一点。”她说。

依托咪酯危害不容小觑

既然被列管为毒品，就表明滥用依托咪酯的危害不容小觑。据临床观察发现，吸食依托咪酯后除了会有类似酒醉的状态，也可能引发过敏反应，表现为皮肤立即发红。大剂量吸食会引起偏执、焦虑、恐慌、被害妄想症等，容易出现脾气暴躁、生活懒散等影响人的情绪、思维和意志行为的精神障碍。

武汉市公安局禁毒支队相关负责人介绍，过量吸食依托咪酯还容易导致精神错乱甚至死亡。这名负责人向记者分享了一个典型案例：

韦某（女，13岁）疑因突发疾病在华某出租屋内昏迷，抢救无效死亡。经调查，在韦某死亡前一天中午，华某将3份（平时吸食量为1份）烟粉加入电子烟油调和后，交给韦某和杨某吸食。之后，韦某和杨某又每人吸食了一支装有烟粉的香烟。不久，华某发现韦某脸色不好、手脚僵硬不自然、精神呆滞，随后昏迷、嘴唇泛白，便拨打120、110。经法医鉴定，韦某系在吸食依托咪酯后，因支气管肺炎加重致呼吸功能衰竭而死亡。

除了会给身体带来一定危害，吸食依托咪酯已被定性为违法行为，与吸食其他毒品的法律后果一样，面临行政拘留、社区戒毒、强制隔离戒毒等处罚。

以社区戒毒为例，依据《中华人民共和国禁毒法》有关规定，城市街道办事处、乡镇人民政府可以指定有关基层组织，根据戒毒人员本人和家庭情况，与戒毒人员签订社区戒毒协议，落实有针对性的社区戒毒措施，社区戒毒的期限为三年。社区戒毒期间，违法行为人需要定期前往社区进行毛发检测，以排除再次吸毒嫌疑。

在武汉市公安局禁毒支队相关负责人看来，要防止依托咪酯电子烟流向年轻人，需要各方共同努力。首先，抓住依托咪酯被列管的时机，仔细研判依托咪酯运贩人群特征，利用信息化手段全链条打击吸食和贩卖依托咪酯的违法犯罪行为；其次，提高公众对依托咪酯电子烟危害性的认识，通过宣传教育，让年轻人了解吸食的严重后果，不仅会给身体带来一定危害，还会面临一定的法律后果，从而自觉抵制；最后，鼓励社会各界参与监督，形成全社会共同参与的良好氛围。

“总之，防止依托咪酯电子烟流向年轻人需要政府、社会各界、学校、家庭等多方面的共同努力，共同营造一个健康、安全的社会环境。虽然目前一些年轻人对依托咪酯还不太熟，但大家只要在头脑中将依托咪酯与冰毒、K粉等画等号，也就能帮助年轻人抵制住诱惑了。”这名负责人说。