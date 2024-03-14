用消费品以旧换新撬动万亿市场

汽车、家电、家装厨卫……一批大件商品的潜在更新需求正进入集中释放期。

今年全国两会期间，消费领域传来的一个好消息是，大规模设备更新和消费品以旧换新已被提上日程，成为商务部、国家发展改革委今年重点推进的工作之一。今年的政府工作报告在着力扩大国内需求部分也提到，鼓励和推动消费品以旧换新。

“推动大规模设备更新和消费品以旧换新，既有促进消费的意义，也有促进投资的意义。” 政府工作报告起草组负责人、国务院研究室主任黄守宏此前解读政府工作报告时说，今年更加注重统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，形成消费和投资相互促进的良性循环，“把推动大规模设备更新和消费品以旧换新结合在一起，是统筹投资和消费、挖掘内需潜力的一个方面”。

3月6日举行的十四届全国人大二次会议经济主题记者会上，国家发展改革委主任郑栅洁用一组数据解释这份潜力。

在设备更新方面，去年中国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元，随着高质量发展深入推进，设备更新的需求会不断扩大，“初步估算将是一个年规模5万亿以上的巨大市场”。在废品回收方面，去年中国回收利用废钢铁约2.6亿吨，保障了20%以上的粗钢生产需要。在消费品以旧换新方面，去年年底我国民用汽车保有量达到3.36亿辆，冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量超过30亿台。郑栅洁说，汽车、家电更新换代也能创造万亿规模的市场空间。

商务部部长王文涛用一组更详细的数据加以说明。在用国三及以下排放标准的乘用车超过1600万辆，其中车龄15年以上的超过700万辆。此外，平均每年约有2.7亿台家电按标准来说超过了安全使用年限。我国的汽车、家电、家装市场综合体量大，相当一部分产品使用年限较长、能耗排放较高，有的因为长期使用还存在一定的安全隐患，“潜在更新需求进入了集中释放期”。

不少家电领域的代表委员注意到，与2009年以“家电下乡”为主的以旧换新活动相比，此次以旧换新从解决“有没有”升级为看重“好不好”。用全国人大代表、海信集团控股股份有限公司董事长贾少谦的话来说，施行大规模设备更新和消费品以旧换新，是循环经济发展的重点方向，对于推动我国形成绿色生产生活方式也具有重要意义。

今年全国两会前，国务院常务会议审议通过了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》）。会议指出，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，是党中央着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策。

郑栅洁3月6日介绍，《行动方案》将重点实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动。从领域和方向上看，重点行业设备更新改造将围绕节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级等进行。

“推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，对于家电企业来说是重要利好。”贾少谦说，距离2009年开展大规模“家电下乡”已有10余年，如今刚好进入家电大规模更新换代的周期。他建议，要推动以旧换新的具体利好政策有效落地，进一步完善废旧电器电子产品的废弃、回收、流通和拆解处理的管理制度和行业标准，推动企业积极参与，让高质量耐用消费品更多地进入居民生活。

国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青也分析说，耐用消费品的更新和升级并不是简单的同类产品置换，而是有更高端、更智能、更环保、更个性化的需求趋势，“它一定会反映到从制造环节到消费环节的整套体系的打通，无论是产业升级也好，创新发展也好，形成新质生产力也好，都必须要有这样的牵引”。

从存量中挖掘增量，以旧换新撬动的万亿需求连接着生产端的工业装备与机械，也与当下年轻人的绿色消费观念相契合。

闲鱼总裁丁健注意到，2023年，有3000万95后用户涌入二手闲置平台闲鱼，通过“旧物出清、以旧换新”践行绿色消费，“这些年轻用户带来了更加丰富的交易形式和商品供给，如‘以物换物’‘免费送’等新型交易形式，交易品类也从传统的大类消费品，转向文玩、潮玩、兴趣品类、卡券等特色低价品类。”

在2023年“双11”期间，该平台家电以旧换新交易额同比增长20%，手机以旧换新交易额更是同比增长191.4%。

“未来，以旧换新相关政策能激励消费者更换老旧产品，购买更加环保、节能、高效的新产品。”丁健说，这意味着闲置物品的流通规模将进一步扩大，闲置交易行业乃至整个循环经济将迎来新一轮的上升周期，“这既利当前，更利长远”。