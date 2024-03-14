警惕误食蓝环章鱼引发中毒

近日，江苏省一男子在海南省三亚市一菜市场买到一只章鱼，疑似蓝环章鱼。此前蓝环章鱼曾因毒性猛烈登上热搜。

那么，什么是蓝环章鱼？它为何身藏剧毒？记者就此采访了相关专家。

水产科普博主罗腾达在接受记者采访时表示，蓝环章鱼是豹纹蛸属下4个物种（条纹豹纹蛸、新月豹纹蛸、斑点豹纹蛸和尼氏豹纹蛸）的统称，前3种在我国海域分布。

中国海洋大学水产学院教授郑小东说，蓝环章鱼属于小型章鱼，个头不大。

罗腾达说，蓝环章鱼是著名的剧毒生物，体内含有河豚毒素。资料显示，蓝环章鱼释放0.5毫克的毒素，就可让人中毒死亡。毒素一旦进入人体，会阻断大脑、脊髓与身体其他神经之间的联系，使人迅速出现头晕、呕吐、肌肉麻痹、全身无力、呼吸困难等症状。整个过程可能仅需几分钟。更可怕的是，这种毒素毒性稳定，既不会受热分解，也不会因盐腌而破坏，且发作十分迅速。

2023年起，我国多地出现蓝环章鱼。“目前学界对中国海域分布的蓝环章鱼研究不多，还没有相关毒性数据。消费者在购买章鱼时，请务必仔细挑选。”罗腾达提醒道。

郑小东说，蓝环章鱼身上有蓝色圆圈、斑点或条纹，与平时吃的章鱼区别明显，比较容易分辨。

专家提示，一旦误食蓝环章鱼或被其咬伤，需立刻拨打120急救电话。如果症状较轻，可用筷子或压舌板刺激咽部立刻催吐。如果在医生赶到前，患者出现膈肌麻痹而不能进行自主呼吸，就要立刻进行人工呼吸、胸外心脏按压，直到医生来到现场。