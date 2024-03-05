惊蛰时节乍暖还寒 注意防寒防疾病

今天是二十四节气中的第三个节气——惊蛰。惊蛰时节，春气萌动，大自然有了新的活力。在此时节，养生需要注意哪些方面？为此，人民网采访了江苏省中医院普内科副主任中医师曹晶。

“惊蛰后天气逐渐转暖，但冷空气活动仍较频繁，有时还会出现‘倒春寒’现象，要注意根据天气冷暖变化及时增减衣服。”曹晶解释，入春时人体阳气升发，皮肤腠理疏开，若突然遭受“倒春寒”侵犯，会迅速致皮肤腠理密闭，忽开忽闭的调节功能一时来不及转变，易发生呼吸道疾病，如哮喘急性发作等。此外，春季肝气生发，肝火易过旺，从而导致心脑血管病等宿疾发作或是发生咯血、消化道出血等情况。

曹晶表示，惊蛰过后万物复苏，也是各种病毒和细菌活跃的季节。为减少病毒和细菌通过鼻腔进入人体，导致感冒等疾病，建议坚持早晚进行鼻腔清洗。具体方法如下，用双手捧清水，鼻子轻轻将水吸入鼻腔，停留片刻后用力将水喷出，反复3至5次。

曹晶提示，饮食上不宜过多食用冷饮、寒凉水果、生冷海鲜等。宜多吃富含植物蛋白质、维生素的清淡食物，以顺肝之性，助益脾气，令五脏和平。在日常生活中可适当增加饮水量，或可多吃一些梨、牛奶、荸荠等养阴生津之品。“梨性凉味甘，有润肺止咳，滋阴清热的功效。平时可生食梨，也可煮或将其榨汁。在煮梨时，可根据自身体质酌加枇杷、百合、莲子、银耳、冰糖等”。曹晶提示，梨性凉味甘，素体脾胃虚弱的人一次不可多食。

“春季人们易出现发怒、抑郁等情志疾病，肝脏喜调达而恶抑郁，故在此节气应畅情志，戒暴怒，保持愉悦的心情等，以保持身心健康。”曹晶说。