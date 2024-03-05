关于肥胖，世卫组织这么说

新华社北京3月4日电 3月4日是世界肥胖日。今年世界肥胖日的主题是“让我们谈谈肥胖和……”，关注日益增长的儿童和青少年肥胖问题。如何界定肥胖？肥胖有何危害？如何预防？

根据世界卫生组织官网介绍，超重和肥胖是指对健康构成风险的异常或过度的脂肪积累。超重和肥胖以身体质量指数（BMI）为衡量标准，即体重（千克）除以身高（米）的平方。对成年人来说，BMI超过25被视为超重，超过30被视为肥胖。对于儿童和青少年（19岁及以下人群）来说，在定义超重和肥胖时需考虑年龄因素。

世卫组织1日援引英国《柳叶刀》杂志刊发的一项研究报告说，2022年全球肥胖人口已超过10亿，约占全球人口的八分之一。其中，约1.59亿肥胖人口为5岁至19岁的儿童和青少年，8.79亿为成年人。该研究还显示，从1990年到2022年间，全球成年人中的肥胖人口增加了一倍多，5岁至19岁儿童和青少年中的肥胖人口更是增加了约3倍。

世卫组织说，肥胖是一种复杂慢性病，且会导致其他多种疾病发病风险提升。例如，肥胖会导致患2型糖尿病和心脏病风险增加，影响骨骼和生殖健康，还会增加患某些癌症的风险。此外，肥胖还会影响睡眠、活动能力等与生活质量相关的因素。

从社会层面来看，肥胖造成的公共卫生负担正在加重。世卫组织资料显示，2019年，全球约有500万人死于与BMI过高相关的非传染性疾病，包括心血管疾病、糖尿病、癌症、神经系统疾病、慢性呼吸系统疾病和消化系统疾病等。如果不采取任何措施，到2030年，超重和肥胖在全球产生的经济成本预计将达到每年3万亿美元，到2060年将超过每年18万亿美元。

世卫组织强调，超重和肥胖以及与其相关的非传染性疾病在很大程度上是可以预防和控制的。从成因来看，超重和肥胖是能量摄入和能量消耗不平衡的结果。多数情况下，肥胖是一种由易导致肥胖的环境、心理社会因素和遗传变异等引起的多因素疾病。

在个人层面，预防肥胖的关键在于实现消耗能量与摄入能量的平衡。世卫组织建议，为了实现这一目标，人们可以限制脂肪总量摄入，并将脂肪摄入从饱和脂肪转向不饱和脂肪；增加水果、蔬菜、豆类、全谷物和坚果的摄入并限制糖的摄入。为了增加能量消耗，人们可以提高体育活动水平，例如日常进行至少30分钟的定期、中等强度的活动。在社会层面，预防肥胖需要多部门联合行动，包括食品的制造、营销和定价等部门以及与健康相关政策的制定部门等。

儿童和青少年时期超重和肥胖会直接影响健康，并与多种非传染性疾病的更高风险和更早发病相关。据世卫组织建议，遏制儿童和青少年肥胖的核心干预措施包括支持和促进母乳喂养，监管向儿童不当营销食品和饮料，监管学校附近高脂肪、高糖和高盐产品的销售等。

为倡导全球和全社会重视肥胖问题，世界肥胖联盟于2015年设立世界肥胖日，时间定为每年的10月11日。自2020年起，世界肥胖联盟将世界肥胖日从原先的10月11日改为每年3月4日。