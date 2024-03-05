关注“一老一小” 实现全民健康

健康路上，一个都不能少。作为一名长期工作在临床一线的医生，我对此深有感触。当前，营养过剩和运动不足带来的肥胖症、糖尿病等健康问题正向青少年扩展。去年全国两会上，我建议家校社联动，提升青少年体质。今年我继续关注全民健康，特别是“一老一小”群体的健康问题。

家家都有小，人人都会老。“一老一小”事业发展得好不好，不仅事关当前，更事关国家长远。实现全民健康，需要我们更加重视“一老一小”的健康，由此降低全社会疾病负担。

近年来，党中央、国务院准确把握人口发展大势，一体推进、统筹解决“一老一小”问题，各项工作全面向好。截至2023年，我国婴儿死亡率降至4.5‰，5岁以下儿童死亡率降至6.2‰，孕产妇死亡率降至15.1/10万，我国居民主要健康指标居于中高收入国家前列。

对标新形势、新需求，我们要将“一老一小”融入国家经济社会发展全过程。要把“一老一小”事业发展当作全体人民共同的事业，着眼于全龄人群和全生命周期，加强养老与育儿储备，形成人人参与、人人尽力、人人享有的局面。将应对“一老一小”问题和促进经济社会发展相结合，促进“一老一小”事业和其他产业协同发展，重点深挖老龄化给经济发展带来的机遇，协同推进健康中国建设和人口高质量发展，多角度谋划、全方位发力。以数字化赋能“一老一小”服务，通过智能化、数字化技术丰富应用场景，培育康养善育新业态，为“一老一小”提供不同层次和不同需求的定制化服务。在全社会的共同努力下，不断提高“一老一小”的健康获得感，以人口高质量发展支撑中国式现代化。