提倡健康饮食 制止餐饮浪费（思想纵横）

近年来，节约粮食、杜绝浪费日益成为全社会的共识和行动，但过量点餐、宴会浪费、食堂剩饭等现象仍然不同程度存在。习近平总书记指出：“浪费之风务必狠刹！要加大宣传引导力度，大力弘扬中华民族勤俭节约的优秀传统，大力宣传节约光荣、浪费可耻的思想观念，努力使厉行节约、反对浪费在全社会蔚然成风。”节约粮食、杜绝浪费是摆在我们面前的一个重要课题，需要每一个人积极行动起来。

消费端是造成粮食浪费的重要方面。减少餐饮浪费，相当于增加了粮食有效供给。在开源的同时加强节流，能够为全方位保障粮食安全拓宽路径。

勤俭节约是中华民族的传统美德，按需取食、盘光碗净理应成为当今社会的“新食尚”。习近平总书记指出：“消费环节大有文章可做，不仅要制止‘舌尖上的浪费’，深入开展‘光盘行动’，还要提倡健康饮食。”消费环节事关每一个人，不仅事关节约粮食，还事关人们身体健康。我们要传承和弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，从每一餐饭、每一次餐饮活动做起，积极做好粮食节约工作，坚决制止餐饮浪费，杜绝饮食中的不文明行为，既实现个人健康文明，又合力形成倡导节约、绿色低碳、文明健康的社会“大文明”。

党的十八大以来，从中央到地方都采取了多项措施减少粮食浪费。从制定中央八项规定及其实施细则、出台《党政机关厉行节约反对浪费条例》、实施反食品浪费法、推出《粮食节约行动方案》，到清理整顿“舌尖上的浪费”“酒桌上的应酬”等突出问题，再到启动节俭养德全民节约行动、大力推广“光盘行动”等，努力推动形成厉行节约、反对浪费的社会风尚。餐饮行业积极响应号召，推出小份菜、设立反浪费专员等厉行节约的实际办法。节约光荣、浪费可耻成为越来越多人的共识，节约理念在越来越多领域得到践行，文明新风吹进各行各业、千家万户。

制止餐饮浪费是一项长期任务，要坚持不懈抓下去。习近平总书记指出：“要加强立法，强化监管，采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为。”在观念上，要克服盲目攀比、讲排场心理，反对大操大办宴席、会议等，形成节约适度才是真正有面子的社会氛围。在行为上，要养成绿色消费习惯，减少过度消费，优化膳食营养结构。要提高餐饮服务水平，积极倡导提供分餐、小份菜等，为消费者将剩余菜品打包提供便利。还要健全体制机制，紧盯重点平台、重点环节、重点问题，加大反浪费工作监督检查力度。完善相关法律法规，全面落实反食品浪费法，强化依法管粮节粮，落实食品浪费有关评价标准、行业规范、检查指南等。加强对青少年的宣传教育，让他们充分认识餐饮浪费的严重性、珍惜粮食的必要性，牢固树立勤俭节约意识，自觉节约粮食、杜绝浪费。从节约粮食入手，引导人们形成随手关灯、拧紧水龙头、空调温度适度、及时拔掉电器插头等节约习惯，不弃微末不舍寸功，让文明风尚浸润人心、健康生活方式融入日常，推动建设节约型社会，不断提高全社会文明程度。

《 人民日报 》（ 2024年03月05日 17 版）