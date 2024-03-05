培育壮大新型消费（融观察·小经跑两会）

消费，一头连着经济发展，一头连着社会民生，是经济增长的主引擎，在经济发展中起基础性作用。2023年，我国最终消费支出拉动经济增长4.3个百分点，消费的基础性作用更加显著。

代表委员表示，当前，要瞄准消费新需求、新动向，优化消费环境，提升消费体验，不断为消费市场提质扩容注入动力和活力。

“提升消费水平关系到经济发展和人民生活改善，意义重大。”黑龙江省政协主席、党组书记蓝绍敏委员介绍，刚刚过去的冬季，“尔滨”火了，让当地经济迸发出新活力。

致公党湖南省委会副主委、湖南师范大学副校长谢资清委员说：“当前居民在消费观念、消费类型、消费方式等方面均呈现出新的趋势和特征。从消费观念看，由大众化向个性化转变；从消费类型看，由生存型向兼顾发展和享受型转变；从消费方式看，由传统型向绿色化、数字化转变。”

中央经济工作会议提出，培育壮大新型消费，大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。

“我们观察到，线上消费、智能家居、共享经济、国货文创等新型消费在快速增长，同时，消费场景向融合化、沉浸式创新。”重庆市南岸区委书记许洪斌代表建议，顺应消费升级趋势，传统消费亟须转型，比如传统经营主体可采用“实体店+直播”新销售模式，商贸企业可运用电子商务赋能产供销链条。

“新型消费走俏，体现了人民对美好生活的向往。在新型消费业态中，人们更为注重质量、文化、品牌、体验等消费内容。”陶然居集团董事长严琦代表说。

58同城董事长兼首席执行官姚劲波代表认为，新型消费还有很大增长空间，我国城镇化进程还在持续，新市民带来新需求，在城市生活服务和体验升级的需求拉动下，新消费、新业态前景广阔。

清华大学五道口金融学院副院长田轩代表建议，更好地发挥有为政府的作用，根据消费新模式、新业态的发展变化，加快调整完善消费统计监测体系，增强宏观政策的精准有效性。同时，在财政政策方面，可继续加大对促消费的支持力度。

增加收入，让居民“能消费”。严琦代表建议，要以稳定和扩大就业来增加居民收入，扎实做好高校毕业生就业等工作。要坚定不移地促进民营经济发展壮大，充分释放民营企业创新活力，进而稳定和扩大就业。

强化保障，让居民“敢消费”。姚劲波代表认为，要进一步保障和改善民生，持续提升人民群众的消费意愿和能力。要健全覆盖全民的社会保障体系，缓解居民在教育、住房、医疗、养老、婚育等方面的后顾之忧，改善消费预期。此外，要打造更加放心舒适的消费环境，将居民潜在消费需求更有效地转化为现实购买行为。

优化供给，让居民“愿消费”。谢资清委员建议，要通过提升服务精准度，满足不同消费群体对美好生活的需求。当前，数字消费、绿色消费、健康消费等新型消费已越来越被百姓接受，关键要把相关消费供给做好做优，真正提升百姓的生活品质和幸福感。

《 人民日报 》（ 2024年03月05日 06 版）