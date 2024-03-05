建议加强对“自动续费”监管（人民融观察）

订阅时“一路畅通”，退订时“百转千回”，甚至有时根本找不到退订的入口——类似这种“自动续费”的套路，很多人都中过招。

民建北京市委副主委安庭委员说，“自动续费”陷阱有很多形式，常见的有用户购买时未被明确告知或隐藏自动续费功能，在不知情的情况下订阅并被收取费用；用户在取消自动续费时遇到障碍，缺乏明确的渠道和流程；一些付费网站或软件利用免费试用吸引用户，但在试用期结束后自动转为付费订阅等。

“消费者开通续费容易而退出难。因为个案涉及金额较小，处置时间长、经济成本高，维权难度大。”安庭委员建议，建立健全退订服务的统一行业标准，付费软件和网站应在醒目位置告知用户自动续费的具体细则，还应在明显位置设置“退订”键，方便消费者取消订阅。同时，监管机构应出台相关法规和政策，建立健全统一有效的用户反馈渠道，并设置时间期限，督促应用商店、服务提供商等相关方积极处理和回应用户反馈。

自动续费广泛存在于各种阅读、视听、网盘等应用里。“虽然自动续费功能在一定程度上为用户提供了方便，但也经常导致用户在不知情的情况下被持续扣费，不仅损害了用户合法权益，也影响了用户对这些网站或软件的信任。”青海省西宁市城西区兴海路街道党工委书记刘小蓉代表建议，“应加强监管，加大对不透明和欺诈性行为的处罚力度，切实维护用户合法权益。”

从法律角度，应如何看待“自动续费”问题？中华全国律师协会副监事长迟日大委员表示，默认自动续费条款多属于格式条款，按照相关规定，提供格式条款的一方，应当遵循公平、自愿的原则确定与消费者之间的权利和义务，并采取合理方式提示消费者注意该类条款，同时对相关条款予以说明。

“要依法依规把选择的权利还给消费者。”迟日大委员建议，互联网平台应持续提高自动续费功能的透明度，充分告知消费者使用自动续费服务的权利和义务，做好定期提醒，简化取消流程，保障消费者的合法权益。

《 人民日报 》（ 2024年03月05日 05 版）