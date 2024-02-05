春节前后呼吸道疾病保持一定流行水平

记者昨日从国家卫生健康委新闻发布会上获悉，近期我国新冠疫情呈低水平波动，流感、肺炎支原体感染人数回落，全国二级以上医疗机构门急诊呼吸道疾病诊疗工作继续保持平稳。不过，随着返乡高峰、旅游热潮持续，春节前后呼吸道疾病仍会保持一定的流行水平。

中国疾控中心病毒病所研究员陈操在发布会上介绍，近期流感呈回落趋势，但仍是当前呼吸道疾病感染的最主要病原体。新冠病例报告、哨点医院检测阳性率等监测数据小幅增加，感染病例以轻型为主。专家研判认为，2月份我国将继续呈现多种呼吸道疾病交替或共同流行态势。

今年春运，全国跨区域人员流动量预计将达90亿人次，创历史新高。人群大规模流动和聚集容易加速呼吸道疾病传播。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，国家卫生健康委已专门就春节前后防控工作作出部署，各地将加强值班值守，保持备急状态，统筹调度好医疗卫生资源和专业力量。按照部署，120急救热线要保证24小时畅通，做好急救转运。二级以上医院和基层医疗卫生机构发热门诊及诊室要应开尽开，配强医疗力量。急诊、儿科、呼吸科等重点科室要畅通绿色通道，安排好节日期间医疗服务保障。要强化关口前移，保护好老年人、儿童、孕产妇、慢性基础性疾病患者等重点人群。据新华社