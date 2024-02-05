让工伤异地就医惠民政策产生溢出效应

按照人力资源和社会保障部等三部门近日下发的通知，自4月1日起，全国各省份将试点开展工伤保险跨省异地就医直接结算。试点地市有需求的人员，持社保卡或电子社保卡，就可以在医疗机构直接结算跨省异地就医住院工伤医疗、住院工伤康复以及辅助器具配置费用。有企业工伤业务负责人表示，这将极大地解决工伤人员“跑腿”报销医药费和垫资治疗等痛点。（2月4日新华社）

跨省异地就医直接结算在得到全面普及之后，又呈现出日益精细化的发展趋势。比如部分特殊病和慢性病最初因为政策存在较大的地区差异而无法直接结算，如今这类患者已普遍纳入跨省直接结算范畴。工伤保险的报销比例更高、福利保障更全面、政策地区差异性更大。因此，对工伤保险跨省直接结算进行试点，再次展现精细化推进惠民政策的决心。

与其他患者相比，工伤患者更需要跨省就医。出现重大工伤时，伤情通常比较复杂，往往需要到一线城市救治。肺矽病、化学品烧伤等职业病由于诊治很专业，跨省就医更是常事。过去这部分患者的异地就医费用只能由个人或企业先垫付，然后再凭发票审核、手工报销。实行直接结算后，职工可以拿着社保卡直接报销支付。这会显著提升工伤患者看病的便捷性，并减轻他们的费用负担。

当然，能够享受工伤保险待遇的患者不算多。截至2018年，全国工伤保险参保人数2.39亿人，从2014年到2018年，工伤保险累计保障40多万人次职业病职工的工伤保险待遇。截至2023年年末，工伤保险参保人数3.02亿人，享受工伤保险待遇的人数虽然也增加不少，但与基本医保和特慢病保障的庞大保障对象相比，工伤保险惠及对象只能算是一个小众群体。

然而，对这个小众群体的更好保障，可让3.02亿工伤保险参保人甚至广大职工都感到安心和温暖。尤其是，危险化学品、矿山、建筑施工、交通运输、机械制造等较高风险行业的职工，会因工伤保障更到位而吃上定心丸。这就意味着，这项惠民政策有望在职场产生溢出效应，不仅让职工的健康更有保障，而且对于调动职工的工作积极性和全面提升劳动保障水平等，都有很强的带动与促进作用。

近年来，医保不仅重数量，更加注重提升质量和保障水平。一方面，基本医保在参保率稳定在95%以上的基础上，通过不断扩大报销范围和报销比例等方式，持续提升保障水平。另一方面，大病医疗保险、生育保险、工伤保险等分类保险的保障水平也在齐头并进。医保惠民政策日益精细化，特殊群体、小众群体等也能成为关注的焦点，体现出一个群体都不能落下的医保惠民思路。工伤异地就医惠民政策产生的强大溢出效应，有望推动医保在广覆盖之后，迈入精细服务和高保障时代。