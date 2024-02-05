春节期间如何加强健康防护

国家卫生健康委2月4日举行新闻发布会，邀请相关专家介绍冬季呼吸道疾病防治和健康提示有关情况。国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，近期，我国新冠疫情呈低水平波动，流感、肺炎支原体感染人数回落；全国二级以上医疗机构门急诊呼吸道疾病诊疗工作继续保持平稳。

“目前我国新冠疫情仍然呈低水平流行，但近期病例报告、哨点医院检测阳性率等监测数据有小幅增加，提示新冠疫情呈现上升趋势。”中国疾控中心病毒病所研究员陈操介绍，目前，我国本土病例中新冠病毒的JN.1变异株已经成为优势的流行株。

监测数据显示，我国急性呼吸道疾病形势在近三周有所下降。其中，流感呈回落趋势，但仍是当前呼吸道疾病感染的最主要病原体，其他的呼吸道疾病处于较低水平。专家研判，2月份我国将继续呈现多种呼吸道疾病交替或共同流行态势，其中，流感预计在春节前后降至较低水平。

当前正值春节前返乡高峰，1月26日至2月3日，全社会跨区域人员流动量日均超过1.9亿人次，公众的出行需求旺盛，交通运输运行总体平稳有序。

“我们严格做好客运场站、交通工具服务区的清洁消毒和通风换气，确保疫情防控措施落实到位。”交通运输部运输服务司副司长高博介绍，在客流的运输组织方面，交通运输部门通过加密运营班次、延长运营时间、增开进出站和安检通道、晚点情况下提前通知等方式，最大限度地减少旅客在场站内聚集，降低交叉感染的风险。

“各地要加强值班值守，保持备急状态，统筹调度好医疗卫生资源和专业力量；‘120’急救热线要保证24小时畅通，做好急救转运；二级以上医院和基层医疗卫生机构发热门诊及诊室要应开尽开，配强医疗力量。”米锋表示，急诊、儿科、呼吸科等重点科室要畅通绿色通道，做好节日期间医疗服务保障工作，保护好老年人、儿童、孕产妇、慢性基础性疾病患者等重点人群，满足人民群众就医和急诊需求。

春节期间，社区卫生服务机构如何开展接诊工作？对此，上海市徐汇区斜土街道社区卫生服务中心全科主任医师朱兰回应，社区卫生服务中心应扎实做好医疗诊疗服务、疾病监测和预警工作与社区重点人群的健康管理工作。

针对近期我国中东部地区出现大范围持续性低温雨雪冰冻天气，米锋提醒，出行关注天气变化，做好防寒保暖，高血压、糖尿病等基础性疾病患者要带好常用药品。

“如果在春节期间居民出现突发疾病，可以在第一时间联系社区卫生服务中心，签约居民也可以直接联系家庭医生，在服务中心和家庭医生的指导下及时就医，社区也可以提供急救绿色通道。”朱兰说。

春节期间，探亲访友、聚餐聚会不可避免，如何在节日期间健康饮食？

“尽可能做到或者遵循食不过饱原则，每餐强调七分、八分饱，切忌暴饮暴食。”北京协和医院临床营养科主任于康建议，不要大量饮用高度的烈性酒精饮品，如果一定要喝的话，最好选择低度果酒，一天总量控制在150毫升以内。“要注意的是，饮酒时避免同时摄入大量的副食。也要避免空腹饮酒，这样会造成胃肠不适，或者血糖等的波动。”

“大鱼大肉伤脾胃，造成食滞，食滞化火，往往会造成腹胀、胃胀、口干、口苦等不适，这时候我们就要消食、清胃火、健脾，可以用山楂丸、健脾消滞片等消食健胃的中成药。”广东省中医院院长张忠德介绍，在家里可以用麦芽、山楂来煲水喝，也可用一些陈皮、生姜、鸡内金煲水给小孩、老人、大人喝，达到消食的作用。

（本报北京2月4日电 本报记者 崔兴毅 本报通讯员 王艺琳）