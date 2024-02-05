中国生物技术发展集聚新势能（专家解读）

拉美社报道称，技术创新正在书写着中国生物产业的新篇章。作为全球第二大医疗保健市场，中国高度重视医疗保健生物技术和生物制药行业的发展，近年来在抗体药物市场上成绩卓越。除了医药领域外，生物技术也在重新定义农业生产新格局。比如中国和古巴组建的合资公司致力于开发生物肥料、生物农药等产品。这一合作促进行业内部协同创新，提高市场竞争力。

《今日巴基斯坦报》网站刊文称，研发投入增加将带动中国在可再生能源、生物技术等多个领域的进步。

当前，全球生物技术发展迅速，相关研究和应用进一步推进，发展态势呈现诸多亮点：一是多学科交叉融合。21世纪以来，现代生物技术与人工智能、大数据、无人机等颠覆性技术加速融合发展，被应用于生物基产品生产、药物研发和生物制造等场景。人工智能为生物技术应用领域带来数字化和智能化的新变革，比如“生物技术+无人机”赋能农业和工业升级，进一步解放生产力，已成为当前的战略性新兴产业。

二是新技术突破创新。扎实的基础研究帮助人类破解“生物密码”，随着合成生物学研究不断推进，人类对生物体有目标地设计、改造以及合成，推动非自然功能的“人造生命”发挥更大现实功用。比如，日前，中国攻克抗癌药物紫杉醇生物合成难题，研究取得了重大进展。此外，基因编辑技术纵深发展，并逐渐应用于治疗遗传性疾病，大幅度提高人类健康水平。

三是全方位加速布局。生物技术正快速向实用化、产业化方向发展。以分子育种为代表的新技术在农业和畜牧业中的运用，拓展了生物技术的应用前景。生物技术上中下游产业链正在逐步完善，实现产业良性循环。

近年来，中国生物技术快速崛起，发展势头迅猛。由中国生物技术发展中心组织编著的《2023中国生命科学与生物技术发展报告》显示，2022年，中国在生命科学和生物技术领域专利申请数量和授权数量分别为44598件和39997件，分别占全球的33.82%和51.23%。中国生物产业快速发展，生物医药、生物农业、生物制造、生物服务等生物产业规模持续增长。生物技术不断向医药、农业、化工、材料、能源等领域融入应用。当前，中国在转基因作物、疫苗等细分领域已处于全球领跑地位，生物育种、生物农药等产业融入国际市场。

中国生物技术产业驶入“快车道”，得益于中国政府、科研机构及企业的多方合力。一方面，中国政府出台多项政策支持生物技术发展。《“十四五”生物经济发展规划》明确提出要发展壮大生物技术等战略性新兴产业，健全生物技术科研攻关机制，加快生物技术向多领域广泛融合赋能。另一方面，大量科研机构及企业将科研方向与社会需求相结合，从解决实际问题出发，通过基因编辑技术、基因重组技术、mRNA技术等方面的技术创新，推动生物科技产业化应用。

当前，中国生物技术发展挑战与机遇并存。全球科技创新环境日益复杂，中国生物技术产业仍存在瓶颈和短板。生物技术产业学科交叉，技术门槛高，科研人员和技术团队的创造力有待继续释放。如何推动实现颠覆性生物科技变革，解决创新思维等“卡脑子”问题，是中国生物技术实现突破必须面对的核心问题。此外，生物技术产业也是资金密集型产业，目前科技资助力度离实际需求仍有差距，科研经费投入使用效率不高，科技体制机制尚需完善，还需采取切实有效措施建立科研资助稳定的现代科学生态系统，鼓励新的科研模式，发挥体制机制正面导向作用。

未来，中国推动生物技术进步和产业发展仍需从以下几个方面发力：首先，激发企业创新主体活力。鼓励拥有生物技术的企业进行创新研发，用产业“含新量”提升发展“含金量”；鼓励金融行业创建创业投资基金，支持中小生物技术企业，为高精尖生物技术发展提供必要投资支持和金融风险管理服务。其次，加强国际科技前沿合作。推动生物技术产业与国际接轨，加强双多边国际交流合作，以更加开放的态度将生物技术产业融入世界科技创新体系中。最后，提高生物安全管理水平。坚持全球生物安全监管制度公开透明原则，加强生物技术产品关键性风险识别、预警及监测，完善相关法律法规，建立健全生物技术研发、应用和产业化的审查制度，为生物科技有序发展“保驾护航”。

（高乔、冯煜雯采访整理）