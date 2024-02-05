年货大集变迁彰显时代发展（社会杂谈）

俗话说：“衣锦还乡不如年货满筐。”人们对于年味的感知，往往都是从备年货开始。赶年货大集，不仅仅是备年货的途径，更是一种迎接新年的仪式。

笔者在华北平原黄河边的农村中长大。记忆中的过年，往往是从农历腊月二十开始。那时，天刚蒙蒙亮，就跟着家里的大人去临近的村镇赶年集。年集中的商品琳琅满目，从鸡鸭鱼肉、到春联灯笼、再到烟花爆竹，过年所需的商品，大集上一应俱全。甚至理发、修鞋等服务，都能在年集里找到摊位。赶年集时，街上熙熙攘攘、摩肩接踵，吆喝声、讨价还价声交织在一起。“热热闹闹”就是笔者对年集最深刻的印象。

如今，可能不少人会发出疑问，为什么赶年集不像之前那么热闹了？一方面，这些年物流、零售产业发展突飞猛进。不仅在县城里，甚至在小镇上、乡村旁都开起了大超市、农贸市场。丰富的商品不只出现在年货大集里，供给侧的改善为人们提供更多的消费选择。另一方面，伴随着经济社会发展，城乡居民的收入水平大幅提高，诸如牛羊肉等之前的“奢侈品”变成了如今的“日用品”，可以做到“想买就买”。此外，网络购物的普及和快递业的发展，即使是偏远地区的乡村百姓，也可以做到不出村就能“买全球”。

时代变迁，年货大集依旧经久不衰。这不仅因为年货大集能满足物质交换的需求，还能提供一个场所供人们交流、交往，“凑凑热闹”是如今不少人赶年集的初衷。相较超市里冷冰冰的交易过程，大集里的讨价还价更显得温情满满。

去年，商务部等9部门联合印发《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》。在商务部举行的专题新闻发布会上，相关负责人介绍，要改造升级一批乡镇商贸中心、集贸市场、乡镇大集和农村新型便利店。

不少地方已经采取行动，改造传统年集形式，为年集注入新活力。河北邯郸将“文化年货”摆上大集，让群众在赶年集中感受非遗文化的魅力；在黑龙江省齐齐哈尔市4045次公益性“慢火车”上，车厢内张灯结彩，“列车大集”热热闹闹，乘客穿梭其间选购年货。更有“2024全国网上年货节”，消费者可以“云上赶年集”，足不出户就可以选择全国各地的特色产品。走过上百年历史的年货大集，正不断突破空间限制。

年货大集构成了一代代人的过年记忆。时代发展，年货大集不断与时俱进变迁形式。相信这一悠久的民俗在技术进步的加持下，定能焕发出更加旺盛的活力。