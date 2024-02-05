让婴幼儿产品买得更安心（来论）

近年来，市场上的一些婴幼儿产品价格偏贵、货不对板，是不少消费者的共同感受。有些商品原材料不变，仅仅更换“婴幼儿专用”的“马甲”就将售价翻倍；有些婴幼儿产品看似满足了精细化的育儿需求，实则是通过“不买就对不起孩子”等话术制造焦虑情绪、刺激攀比心理；更有甚者，打着呵护婴幼儿健康的幌子，兜售未经检验认证的假冒伪劣产品。种种乱象，涉嫌侵害消费者合法权益，也与建设生育友好型社会、儿童友好型城市相悖。

反不正当竞争法明确规定：“经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。”一旦发现出售婴幼儿产品的商家虚假宣传、违规经营，有关部门应及时查处、依法惩处，帮助消费者挽回损失。同时，电商平台应做到守土有责、守土尽责，确保用户远离各类虚假宣传的侵扰，保障用户获取真正有用、有价值的知识“干货”，进而挑选到合心意、高品质的婴幼儿产品。

无论广告做得多么精彩，最终选择权在消费者手中。广大家长在选购婴幼儿用品时一定要多留心，仔细看看产品包装上是否有规范的标识、标志和相应的产品标准等信息，重点关注产品营养成分、功能效果等。科学育儿、理性消费、不盲目跟风攀比，才能更好守护孩子健康成长。

《 人民日报 》（ 2024年02月05日 05 版）