春节“三个多” 中医专家教你这样补救

人民网北京2月4日电 （记者乔业琼）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治和健康提示有关情况，并回答记者提问。

广东省中医院院长张忠德表示，春节期间，亲朋好友聚会，呈现“三个多”，分别是熬夜多、烟酒多、大鱼大肉多，会对人体造成一定的伤害。

对此，如何补救？张忠德表示，熬夜是最伤肝伤肾的，容易引起喉咙干、眼干、梦多等，熬夜时可以口服一些经典方，如六味地黄丸、知柏地黄丸等，也可以用沙参、麦冬、石斛、百合来煲肉汤喝，达到滋阴补肾的作用。平时熬夜的时候也可以揉一揉三阴交，在内踝尖上四横指的位置，一次按摩十几下，每天按摩两三次，可以降虚火。

张忠德说，抽烟多很伤肺，会引起喉咙干、口干等，所以要以滋肺阴为主，要用好雪梨、蜂蜜，也可以口服沙参麦冬丸等经典方，还可以用雪耳、雪梨来煲肉汤喝，润肺润燥。喝酒多损伤脾胃，要化痰湿，所以在喝酒的时候要喝一点米汤水、白粥、小米粥等，放一点生姜、陈皮一起来煲，可以解酒，还可以用葛花煲陈皮煮水喝，减轻对脾胃的伤害。

“大鱼大肉伤脾胃，容易造成食滞，食滞化火，所以会出现腹胀、胃胀、口干、口苦等，这时候就要消食、清胃火、健脾。”张忠德建议，可以用市面上常见的山楂丸、健脾消滞片等消食健胃的中成药，在家里可以用麦芽、山楂来煲水喝，也可以用一些陈皮、生姜、鸡内金煲水给小孩、老人、大人喝，以达到消食的作用。