哪些营养素对于预防和抵抗呼吸道传染病很重要？专家解答

人民网北京2月4日电 （记者乔业琼）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治和健康提示有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，哪些关键营养素对于预防和抵抗呼吸道传染病至关重要？如何科学营养摄入，提高自身免疫力？

北京协和医院临床营养科主任于康表示，合理营养是维护免疫力的重要物质基础，实现合理营养首先要做到食物多样化，因为没有单一的食物能满足全部的营养需求。

“食物多样化是指每天摄入超过12种以上的食物，每周争取达到25种以上的食物。”于康说，在这个基础之上，提高免疫力还要注意三个方面：

一是要确保优质蛋白质的摄入。可以选择富含优质蛋白的食物，比如鸡蛋清，清蒸的鱼、虾，去皮的鸡胸肉、里脊肉、豆腐等等，强调在总量满足的前提下，蛋白质要均匀分布到三餐，平均每餐摄入25到30克，有利于整体蛋白质的消化、吸收和利用。

二是要多吃新鲜蔬菜和水果。强调每餐有蔬菜、每天吃水果。具体量化来看，每天摄食的生重计算的蔬菜量应该达到300到500克，水果量应该达到200到350克。强调多样化，比如蔬菜，除了摄入绿叶菜，还要摄入深色蔬菜，蔬菜加上水果，一天摄入的总量达到5种以上。

三是要充足饮水。每天平均饮水量达到1500到1700毫升甚至更多，喝水要有规律，不要等到口渴很严重时才喝水。可以选择白开水、淡茶水、苏打水等等，不要喝含糖饮料。

于康说，一些特殊的群体，比如老年人或者慢病患者，还有长期素食的朋友，在自然饮食的同时，还可以在医生指导下选择一些营养补充剂，比如蛋白质补充剂、微量营养元素补充剂，或者是选择一些特殊医学用途配方食品，来满足整体的需求。

于康强调，合理体重，做到吃、动两平衡，这些都是维护合理免疫力的重要营养基础。