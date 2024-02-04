国家卫健委：近期流感、肺炎支原体感染人数回落

人民网北京2月4日电 （记者乔业琼）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治和健康提示有关情况，并回答记者提问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，近期，我国新冠疫情呈低水平波动，流感、肺炎支原体感染人数回落。全国二级以上医疗机构门急诊呼吸道疾病诊疗工作继续保持平稳。

米锋表示，当前正值春节前返乡高峰，国内南北互跨旅游热潮持续，还有远赴境外观光旅游。人群大规模流动和聚集容易加速呼吸道疾病传播，春节前后呼吸道疾病仍会保持一定的流行水平。

国家卫生健康委已专门就春节前后防控工作作出部署。各地要加强值班值守，保持备急状态，统筹调度好医疗卫生资源和专业力量。“120”急救热线要保证24小时畅通，做好急救转运。

二级以上医院和基层医疗卫生机构发热门诊及诊室要应开尽开，配强医疗力量。急诊、儿科、呼吸科等重点科室要畅通绿色通道，安排好节日期间医疗服务保障。要强化关口前移，保护好老年人、儿童、孕产妇、慢性基础性疾病患者等重点人群，满足人民群众就医和急诊需求。

近期我国中东部地区出现大范围持续性低温雨雪冰冻天气，雨雪覆盖范围广、持续时间长，可能对群众健康造成不利影响。公众出行要关注天气变化，做好防寒保暖，高血压、糖尿病等基础性疾病患者要带好常用药品。加强场站安全保障和防控措施，保障群众平安、健康到家。