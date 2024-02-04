直播预告：爱脑行动，卒中就在我们身边

“脑卒中”，又称为“中风”。近年来，由于人口老龄化、心脑血管危险因素的持续高发，脑卒中也呈现年轻化等趋势。脑卒中发病急、病情进展迅速，严重影响患者生活质量，给个人健康、家庭幸福、社会发展带来了很大的影响。

2024年2月7日10：00，“人民好医生”客户端将邀请滦州市人民医院神经内一科主任刘会锋来到演播室，就脑卒中的治疗和预防等内容进行分享。

专家简介

刘会锋，现任滦州市人民医院神经内一科主任，主任医师。曾前往唐山工人医院、天津环湖医院、北京天坛医院进修学习，擅长头晕眩晕的规范化诊治及手法复位治疗，急性缺血性脑卒中超早期静脉溶栓治疗，脑血管病一二级预防，以及痴呆、帕金森病等诊治。并担任河北省急救医学会卒中分会委员、唐山市神经内科医师协会委员、神经心理协会委员、眩晕协会委员、唐山市神经内科质量控制专家等学术职务。完成河北省卫生厅科研立项1项，河北省中医药管理局科技进步二等奖1项，论文8篇。

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