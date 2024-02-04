直播预告：关注女性健康，从防三种癌开始

妇科恶性肿瘤是威胁女性健康和生命的严重疾病，而子宫内膜癌、宫颈癌和卵巢癌是女性生殖系统常见的恶性肿瘤。那么，该如何及早发现这三种肿瘤，及时就医以免延误病情？确诊这三种肿瘤分别需要做哪些检查？在临床上，目前分别有何治疗手段？

2月5日10:00，滦州市人民医院妇科主任医师刘洁做客“人民好医生”客户端直播间，就以上所提及的女性生殖系统三大恶性肿瘤防治相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

刘洁，滦州市人民医院妇科主任医师，唐山市优生优育协会妇产科临床医学专业委员会委员，唐山优生优育协会阴道镜及宫颈病理学专业委员会委员。

擅长：妇产科常见病和多发病的诊治及危重症患者的处理，尤其妇科肿瘤、宫颈病变、盆底疾病的诊治及阴道镜检查。

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