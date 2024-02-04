“龙”元素火热 国风“国潮”兴起——透视年货消费新亮点

新华社杭州2月3日电（记者张璇、潘淑丽）“龙”相关元素商品搜索量暴涨、新年汉服热销、半成品年菜增添年夜饭“烟火气”……各大电商平台及线上线下商超数据显示，今年“年货节”消费热度不减，消费者的“买买买”也透露出年货消费的新亮点。

临近农历新年，不少以“龙”为设计元素的商品亮相市场。电商平台天猫、淘宝统计的数据显示，“年货节”期间，“龙”相关商品搜索大增，龙年金饰热度同比增长500%。拼多多提供的数据显示，部分“龙”元素周边商品拼单量快速增长，龙年款的挂饰、摆件和小玩偶，以及龙年福字对联、龙宝宝毛绒玩具、中国结挂饰等成为最热销的新年周边商品。多个商场的黄金珠宝专柜则纷纷推出了各类“龙”元素饰品，受到消费者青睐。

以汉服为代表的国风“国潮”近年来热度不减。“西子问”是一家儿童汉服品牌，创始人许锴说：“‘年货节’的销售格外火爆，线下的专卖店同比增长超过30%，一月下旬的销售额环比出现小高峰。”

“过年穿汉服很喜庆，看着朋友圈不少朋友都在晒，我也忍不住给小孩子买了一套。”杭州的二胎妈妈王女士说，为了给家里添“年味”，她买了很多坚果、零食，还准备了喜庆的春联、窗花。

1月30日，市民在位于杭州市区的浙江凤起花鸟城选购花卉。新华社记者 韩传号 摄

大四学生小项通过网购平台物色了年货，购物清单里罗列着各类美食，有智利车厘子、丹东草莓等新鲜水果，也有西北羔羊肉、哈尔滨红肠等。这些菜品来自五湖四海，跨地域的美食共同碰撞出愈发浓烈的年味儿。

许多像小项一样的00后已经开始参与置办年货，而95后正在成为家庭年货的决策人，甚至是年夜饭的“掌勺”。

据京东消费及产业发展研究院发布的《年货消费观察》显示，今年年货消费的一个显著特征是年货的流动性大大加强——南北方的特色菜实现跨域融合、农特产品流向大城市餐桌、更多升级型产品涌入县域农村市场，可以说，年货流动的范围、频次、种类均大大超过往年。

盒马近期推出的半成品菜。（新华社发）

当年轻一代成为年货主力军，半成品年菜受到广泛青睐，商家也乘“势”而上，例如盒马云超在线上推出“年菜先到家”的配套服务，在全国大部分地区，多款年夜饭菜肴均可直接包邮送到家。数据显示，近一周盒马半成品年菜销售环比增长20%。盒马半成品年菜负责人毛瑞超表示，2月2日小年后迎来半成品年菜的销售高峰，预计小年后至春节假期期间的半成品年菜占比将达70%。

线上、线下消费热气腾腾，龙年氛围感也直接“拉满”。记者在杭州滨江银泰看到，商场将“国潮”艺术节、动漫艺术展、非遗体验、民俗演艺等活动巧妙融入消费中，让传统文化可见、可亲、可打卡。

“消费热潮之下，培育消费新业态新热点成为商家共同发力点，各类主打互动式体验的新型消费频频为新生代消费者呈现满满的‘仪式感’”，更好满足人们对美好生活的追求。”中国数实融合50人论坛副秘书长胡麒牧表示。