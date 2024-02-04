【新春走基层】特色饺子宴

【新春走基层】

春节将至，吉林省吉林市文庙街道天胜社区，一场“迎新春特色饺子宴”将节日气氛“拉满”。

“兄弟姐妹们，都准备好了吧？咱可要开赛嘞！”天胜社区党委书记樊晨一声吆喝，由社区工作人员、志愿者、辖区企业代表以及居民等100多人组成的7支队伍立即开动，将饺子馅塞进面皮儿，三两下就捏好了花边。

“杨大姐，前些天我在电视里看到了那群孩子，那非洲鼓敲得可真好！”一名队员说。杨大姐叫杨红梅，是吉林市慈爱心智障碍者家庭互助中心的发起人。说起孩子们，杨红梅露出了欣慰的笑容，“那还不多亏了社区！去年，社区帮我们找到了专业少儿音乐老师，还免费提供训练场地，让这些孩子也能登上吉林市少儿春晚的舞台。”

“樊书记，那彩钢房按照你说的挪走了，年货大集可以往西头儿再延延了。”一位大爷进了门，志愿者队伍立刻传出一声热情的招呼：“老李大哥，我们正等着你出主意，摆造型呢。”

进门的大爷名叫李占华，是天胜社区的一名志愿者。李占华和老伴的身体都不好，5年前女儿又患了病。一家人一筹莫展时，是社区为他们组织捐款、带他们看病。病好后，李占华就主动帮助社区做些力所能及的事，这一坚持就是4年。

李占华说：“我们社区的干部和群众就像一家人。要我说，志愿者队的饺子就摆个‘心’形，代表社区团结友爱！”

天胜社区有常住居民10163名，其中36%都是老人。樊晨说：“对待群众像家人，群众就会把你当作亲人。”

“出锅了！吃饺子喽！”热气升腾中，香味扑面而来，大家围坐在桌前，在团圆的饺子宴里许下了美好的新年愿望。

（本报记者 任爽 本报见习记者 许天舒）