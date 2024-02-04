春节吃喝要注意！这七种急腹症若找上门，该吃点啥来恢复？

春节期间，大家总免不了大吃大喝、暴饮暴食，可是在享受美味佳肴的同时，也在加剧急腹症的发生。因此，过年时饮食不能太放纵，不然医院的大门就会为你敞开，扫了过节的兴致。那么，春节期间在饮食上应该注意哪些才能避免急腹症的发生呢？

为此，应急总医院急诊科副主任护师陈丽娟为大家支招。如果得了这七种急腹症，应该如何通过饮食办法来尽快有效地调节、恢复身体机能呢？

1 急性阑尾炎

1.阑尾炎在保守治疗时，对饮食控制只作一些基本要求。

比如膳食多样化、少食多餐，避免暴饮暴食，同时尽量以清淡易消化的食物为主，可以吃小米粥、鸡蛋羹手工挂面、青菜瓜果以及蛋类等，尽量少食长纤维食品，如芹菜、菠菜、大白菜、香椿、韭菜、冬笋、石笋、菠萝等。禁食酸辣、生冷、过于油腻的食物，禁饮酒等，每餐不可摄入过多，平时要保持大便通畅。

2.如果病情较严重进行手术治疗时，则要注意肠道恢复蠕动前禁止进食。

手术后如肛门排气，提示肠道功能开始恢复，此时可进少量流质饮食，慢慢恢复少渣半流质饮食，如牛奶、豆浆、米汤、肉汤或粥、细软面条。少食胀气不好消化食物，如黄豆、土豆、豌豆、芹菜、韭菜等。

2 急性胃肠穿孔

患者发生胃穿孔后需禁食、禁水。术后早期也需要禁食以帮助胃肠道解压。术后一周左右可以开始进食流质、半流质食物，如米汤、稀饭等流质食物，以及面条等半流质食物。后续可以逐渐选择营养丰富且容易消化的食物，如白菜、西红柿、苹果、香蕉等蔬菜水果。如无不适症状可开始进流食，以清淡、易消化食物为主，如小米粥、清炖鸡汤、米汤等。可以帮助胃部保持正常功能，并增强胃部抗病能力。

在饮食规律上要遵循少量多餐的进食方式，不仅可以减轻患者肠胃功能负担，并且可以缓解术后患处引起的疼痛症状。细嚼慢咽，不可暴饮暴食。食物温度要适中，不可食用过热或者生冷刺激性食物，生冷辛辣食物对消化道黏膜有很强的刺激作用，容易引起腹泻或者引发消化道炎症。还应注意避免食用质地较粗、较硬的食物，以免在胃穿孔术后对刚恢复的胃黏膜造成损伤。少食腌制食物。最好禁烟戒酒。除了要保证营养全面性及均衡性以外，在烹饪制作的过程中要保持少油、少盐、少糖的原则，减少对胃壁黏膜组织的刺激影响。

3 急性胆囊炎

1.进食应选择低盐、低脂、低蛋白和易消化的食物或者是半流质食物。

随着病情好转可以逐渐加入少量的脂肪及蛋白质，如瘦肉、鱼、蛋、奶和水果，以及新鲜的蔬菜水果。慢性胆囊炎平时进食应以清淡、容易消化的食物为主，每天2-3小时进食一次，以刺激胆汁的分泌。食用容易消化的蛋白质，勿食动物的脑、肾、蛋黄、油炸食物及辛辣刺激的食物。

2.饮食应定时、定量，少吃多餐，不宜过饱。

在饮食结构上严格控制脂肪、胆固醇高的食物摄入，特别是动物肝脏。适量进食高生物价值的蛋白质，如豆类、鱼虾类、瘦肉等等。选含食物纤维高的食物，如绿叶蔬菜、萝卜、水果、木耳等。多吃新鲜水果、蔬菜，补充维生素及微量元素。忌暴饮暴食，要少量多餐。

3.少吃刺激性的食物和强烈的调味品。

比如葱姜蒜、辣椒、酒、咖啡等。少食油煎、油炸的食物。熏烤类食物、腌制食品及生冷的食物都要避免食用，以免影响病情恢复。

5 急性胰腺炎

1.胰腺炎是由于胰腺的胰蛋白酶自身消化作用而引起的疾病，因此胰腺炎患者日常要做到低脂饮食，需以清淡、易消化的食物为主，不要吃太饱，两周内不要食用肉类和奶制品。

2.可食用面食、蔬菜、水果等食物，鸡蛋少吃。

3.炒菜时可以适量添加油，最好是以蒸、炖为主，如小米粥、南瓜粥等，让胰腺得到适当休息，有助于炎症消退。

4.忌辛辣、油腻、生姜、生蒜，这些刺激性的食物都会加重胰腺的负担。

5.避免摄入脂肪含量过高的食物，如动物内脏、奶油及肥肉等。

6.多吃新鲜蔬菜水果，例如西兰花、丝瓜、香蕉、柚子等，补充维生素的摄入。同时戒酒，避免诱发或加重胰腺炎。

7.规律饮食，养成细嚼慢咽等习惯，注意饮食的合理搭配，避免暴饮暴食。

8.如果有饮酒的习惯，需要及时戒酒，避免诱发或加重胰腺炎。

6 急性胆囊结石

1.胆囊结石的发病与饮食息息相关，胆结石的患者要减少摄入脂肪，清淡饮食。

如果是油腻的食物，就会引起胆囊的收缩，从而造成结石的嵌顿，引起急性胆囊炎。不能吃一些辛辣刺激和油腻的饮食，如煎鸡蛋、肥肉、油炸食品。严格控制高胆固醇类食品，比如说动物内脏等。烟酒、浓茶、咖啡等要尽量避免。宜多吃胡萝卜、青菜、豆类。适当补充维生素，食用新鲜水果。

2.避免一次吃太多的食物，这样做可以缓解食物对胃肠道的压力。胆结石的患者不能暴饮暴食，暴饮暴食会加速胆囊的收缩，还会导致胆结石掉进胆管，造成剧烈的疼痛，另外还可能会诱发胰腺炎的急性发作。定时多喝水。尽量避免吸烟饮酒。

7 急性肠梗阻

1.梗阻发生时应该禁食禁水，手术后肠功能恢复后可以适当均衡补充一些富含蛋白质、维生素和清淡易消化的流质食物。手术后禁止吃高油腻的食物，应该以低盐、低脂、低油腻的食物为主，注意饮食卫生，避免辛辣刺激、生冷、不洁或未煮熟的食物，同时术后应该尽量少吃产酸、产气的食物，比如牛奶、豆浆、豆制品等，忌饮酒。

2.少食年糕和糯米等黏性的食物，以及坚果等比较坚硬的食物，避免食物淤积，引起消化不良，加重负担。

3.不要食用辛辣、刺激、寒凉及含胆固醇高的食物，避免用力排便。

8 急性胃、十二指肠溃疡

1.加强营养，应该选用一些容易消化含足够热量、蛋白质和维生素丰富的食物，营养充足能够改善全身状况，可以促进溃疡的愈合，比如鸡蛋、豆浆、豆腐、鸡肉、鱼肉、瘦肉等等。

2.过酸、过辣的刺激性食物以及生冷、不易消化的食物，应尽量避免，避免食用黏性食物，如年糕、粽子、糯米等，其黏性较大，会刺激胃壁细胞分泌胃酸，不适合溃疡患者食用，以免加重病情。而对于辣条、烤肠、油炸、熏肉以及烟酒、浓茶、咖啡等刺激性食物，则需要尽量避免进食，以免刺激胃酸分泌，从而加重不适。宜使用蒸、熬、煮、烩等烹调方法。

3.要注意细嚼慢咽，使食物充分与唾液混合，有利于消化和减少对胃黏膜的刺激，切忌暴饮暴食。注意进食的情绪，这样有利于溃疡愈合。

4.溃疡的发作是与气候有一定关系的，一定要注意气候变化，根据气候的变换来及时增添衣物，注意腹部保暖。保证睡眠充足，情绪稳定。

文/莫鹏（应急总医院）