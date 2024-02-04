养肝、护阳气、除春困……你想知道的立春防病小妙招这里都有！

一年之计在于春，一日之计在于晨。春阳升动，万物复苏。2月4日，我们迎来二十四节气中的第一个节气立春。立春意味着大地回暖，万物生长，冬将尽，春正来。立春时节是保健养生的重要时期，此时虽阳气渐升，气温慢慢回暖，但寒气仍较重，常见气温骤降的“倒春寒”，养生应以顾护阳气为首要原则。那么，立春时节该如何养护阳气？该如何顺应时节养生？人民好医生《个人健康手册（二十四节气·立春篇）》为您进行解答。

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慢减衣物巧“春捂” 助阳气升发

谚语说：“春捂秋冻，百病难碰”。立春时节的养生应以顾护阳气为首要原则，人体阳气顺应自然，不断充沛，向上向外疏发，则不易生病。那么，如何养护好阳气？

重保暖，捂好重点部位。不宜过快轻减衣物，注意防寒保暖，保护身体阳气不被耗散。一般日平均气温未达到10℃时就需要“捂”，重点部位应为背、腹和足底。“捂”好背部可预防感冒；“捂”好腹部可以保护脾胃，预防消化不良和腹泻；“捂”好脚可预防“寒从脚下起”，保护人体阳气。

温馨提示：“春捂”并不适合所有人。对于体质较热、易出汗或身体内有湿热、痰湿体质的人，过度的保暖可能会使体内湿热积聚，导致身体不适。

晒太阳，增加户外活动。晒太阳不仅可以温煦体内的阳气、强健骨骼，还可以提升免疫力。民间有句俗语：“养背就是养全身。”天气晴朗温度适宜时，在11∶00-13∶00阳光较充足的正午时段，适当多晒晒后背，补充人体阳气。

可适当增加户外活动，如散步、慢跑、做操、练拳、打球、郊游等，帮助阳气更好地升发。

温馨提示：如果背部受冷，则风寒之邪极易通过背部经络入侵，伤及阳气而致病，年老体弱或久病虚损之人易旧病复发，并加重病情。因此，可以选择在10点至15点之间避风晒背，并做好防寒保暖。晒背的时间可长可短，一般每次半小时即可。

饮食宜辛甘畅情志 养肝补益脾气

按照自然界属性，春五行属木，与肝相应。中医认为肝主情志、“怒伤肝”。立春养生应着重于调节情志、养肝护肝，防止“肝火上炎”。

饮食宜多甘少酸。立春后，饮食上可以选择一些养肝柔肝疏肝理气的食品，如韭菜、豆豉、香菜等；也可适当增加大枣、蜂蜜水等甜味食品，有利于补益脾气，避免肝旺而克伤脾。应少吃酸味食品，防止肝气过旺，所吃食物性宜偏凉，要慎用或禁食热性食物，以免助长内热，发生温热性疾病。注意适当多饮水，可用菊花、金银花泡茶清热散风。

温馨提示：春季食用酸味食物应控制量。对于有胃酸过多、胃溃疡、牙齿敏感等问题的人来说，不宜过多食用酸味食物。

保持平和心态畅情志。保持心境愉悦，力戒暴怒或心情忧郁；通过适当户外活动，多晒太阳等调养情绪的方法，使春阳之气得以宣达，从而达到促进人体脏腑功能正常运行的目的。

温馨提示：中医认为，容易生闷气的人常肝气郁结，易怒者则会肝气横逆、肝阳上亢，这两类不良情绪都会伤肝。悲观、愤怒、焦虑、抑郁等负面情绪易伤肝。

补充能量适量运动 除“春困”提振精神

春困，主要是因为春季阳气开始上升，生物体内部的生理活动也随之增强，而人体需要一段时间来适应这种变化。应对“春困”要注意及时补充能量和调整作息。

巧进食补充能量。饮食方面，早春宜选用辛、甘、微温之品，晚春时应进补滋阴之品，以防阳气生发太过。不宜过食寒凉食物，尽量避免丝瓜、西瓜之类的生冷、反季或者性凉的食物。可适当食用芪精枣汤和山药胡桃粥缓解气虚体弱，倦怠乏力。

芪精枣汤：黄芪15克，黄精10克，大枣6枚，水煎服。1日1剂。

山药胡桃粥：山药100克，扁豆、胡桃肉各50克，粳米60克，将山药洗净切片，与扁豆、胡桃肉、粳米同入锅，加入适量水，待粥熟后加精盐、味精、生姜、葱花调味食用。

温馨提示：春季容易出现犯困的现象，但并非总是需要通过睡眠来解决。应适量食用新鲜蔬果，增加维生素和矿物质的摄入，同时减少高脂肪和高糖分食物的摄入，以保证营养平衡。保持充足的水分摄入也十分重要，可以帮助促进新陈代谢，减少疲劳感。

进行适量/轻微运动。长时间在室内不运动，会导致气血运行不畅，增加困倦感。因此，在春天，当感到疲倦时，适当的体育活动或轻微运动，如散步、慢跑、打太极拳或瑜伽，可以帮助促进身体内气血流通，调节肝气，有效缓解春困。

温馨提示：运动不宜过于剧烈，以免消耗过多体力导致更加疲劳。轻松愉快的户外活动，如在公园散步等轻度运动，能够让人接触到更多的新鲜空气和阳光，有利于提振精神、增强身体的阳气。

（本文由国家重点学科中医男科学科带头人、中华中医药学会男科分会主任委员、北京中医药大学东直门医院男科研究所所长李海松，北京中医药大学东直门医院男科主任王彬进行科学性把关）

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