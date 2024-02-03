学习困难是病吗，如何鉴别

寒假期间，首都儿科研究所的学习困难门诊迎来一波“就诊热”，许多家长带孩子来“治”学习困难。学习困难也是一种需要治疗的疾病吗？

“学习困难，也叫学习困难综合征，它就像是一个大篓子，装着很多问题。”首都儿科研究所保健科副主任医师张丽丽告诉中青报·中青网记者，“导致孩子学习困难的原因很多。有学习技能发育障碍、情绪问题、视听觉异常或是神经系统发育异常，但来就诊最多的还是多动症患儿，大约占就诊患儿的2/3。”

学习困难影响的不仅是学习成绩，如果孩子长期无法在学习上获得正向反馈，很容易不自信，甚至自卑。张丽丽说，成绩不好的孩子往往更容易受到同年龄段孩子的排挤，长此以往，孩子很可能会产生情绪或心理问题，跟同学、老师、家长矛盾增多，影响孩子的人际交往，继而影响孩子的社会化发展。

“带孩子来就诊的很多家长都会有一个误区，认为学习困难门诊就是帮助孩子提高学习成绩的，其实不然。”张丽丽告诉中青报·中青网记者，“我们要调整的是孩子整体的学习状态，通过评估孩子的学习状态、智力水平、情绪心理等，多方查找孩子学习困难的原因，针对不同病因，对症下药。如果孩子学习困难是抵触、消极情绪导致，我们会通过科学手段帮助孩子疏导、调整情绪。如果是多动症，有些是需要在药物治疗的基础上辅助行为、家校联合综合干预。”

“通过科学的方式进行干预，一是改善孩子的学习成绩，更重要的是让孩子能够正确对待学习，有一个好的学习状态。”张丽丽说。

孩子学习成绩不好就是学习困难吗？张丽丽提醒家长，应当重视孩子的学习困难问题，但切忌过度焦虑。“不能仅凭学习成绩来评判孩子是否学习困难。”张丽丽说，前来就诊的患儿中，大约1/3是因为家长的焦虑情绪而来，其中不乏一些非常聪明的高分孩子。

“家长觉得孩子有能力考满分，但孩子可能只考了95分，家长会焦虑，为什么孩子没有发挥到100分。”张丽丽说，“来就诊时，我们通常会将家长和孩子分开，单独了解情况。很多孩子在我这哭得很伤心，觉得没有完成父母的期待，父母不理解自己。”家长长期的焦虑情绪很容易激发孩子对学习的抵触情绪，甚至让孩子产生心理问题。

张丽丽强调，孩子的学习状态不能单纯以成绩来评判，一次两次成绩波动并不需要来医院就诊。

那么，如何鉴别孩子是否学习困难，需要就医呢？张丽丽认为，与其关注孩子的学习成绩，家长更应该关注孩子的学习状态。如果在很长一段时间内，比如持续两三个月，孩子的学习状态都不好，对知识的接受速度比同龄孩子明显要慢；家长需要耗费全部精力来督促、辅导孩子学习，即使帮孩子调整了学习计划，改变了学习方式，也不见好转；家中因为孩子的学习发生了许多矛盾，严重影响了家庭关系，如果有这些问题，建议可来学习困难门诊就医。

张丽丽强调，对于真的学习困难的孩子来说，家长能在早期进行识别和干预非常重要。“一般越早调整越好，越早对中重度多动症的孩子进行药物治疗越有效。如果是学习技能方面的问题，尽量要在小学低年级的时候来就诊，一旦到了中学，调整起来就很难。”

许多家长都将假期看作孩子学习成绩“弯道超车”的好机会，除了督促孩子完成学校作业，还额外给孩子规划学习任务、报辅导班。张丽丽认为，假期应该让孩子适度放松，学习任务应当适可而止。

“让孩子绷紧学习的弦，假期内突击学习或是提前预习，并不可取。除了完成学校布置的学习任务外，低年级的孩子可以鼓励他们多看些课外书，探索兴趣，不要让他们觉得学习是一件很费劲的事情。高年级的孩子可以给他们报一些喜欢的兴趣班，把握松紧度，就像橡皮筋一样，不能总让孩子处于紧绷的状态。”

“说起弯道超车，假期是一个培养孩子自主学习，提高自主学习内驱力的好机会。”张丽丽认为，家长应当把假期自主权交给孩子，可以给孩子做一个大致规划，让孩子自主决定每天要完成的学习任务量，激发孩子自主学习积极性，而不是家长一直催促孩子学习。通过让孩子自主规划生活，培养孩子对于生活、学习的自主性，让孩子对自己的学习、生活有责任感，自己去分配时间，调节状态。

假期也要鼓励孩子走出去，多跟同学、朋友沟通交流，提高人际交往能力。“许多来门诊看病的孩子内心都非常苦闷，压力非常大，无人倾诉，无人理解。”张丽丽认为，“家长可以鼓励孩子多交朋友，孩子的人际交往状况对学习状态的影响非常大。假期孩子可以多跟同年龄段的同学、朋友交流，遇到问题，即使不愿意跟父母说，也可以跟同学分享交流，有个‘泄压阀’，对孩子来说是一件好事。”

“假期需要‘弯道超车’的不是孩子的学习成绩，而是亲子关系。”张丽丽谈到，平时家长要上班，孩子要上学，亲子时间并不多，春节假期不要总让孩子在家待着玩手机、平板电脑，家长可以跟孩子多设计一些亲子活动，比如跟孩子一起出去玩，出去运动，每天进行至少1小时的中等强度的锻炼，跑步、骑车、踢球、滑冰、滑雪都可以。在亲子活动中跟孩子多沟通，聊聊在学校的人和事、平时遇到的问题，往往可以取得意想不到的效果。

中青报·中青网见习记者 谭思静 记者 刘昶荣 来源：中国青年报