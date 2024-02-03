心慌、胃疼甚至晕倒，你的身体可能出了这个问题

还有5站，4站……再忍15分钟、14分钟……在北京地铁的车厢里，没吃早饭便赶着上班的李木子眼睛直直地盯着路线图，内心默默地倒数着，额头上布满细密的汗珠。

李木子的胆胃区域疼痛非常厉害，由于车上没有空座位，且不好意思麻烦别人让座，李木子只能不断鼓励自己坚持住。然而，痛感似乎有延长时间的功能，那天的路途变得特别漫长，她在中途下车，决定在站台坐下缓缓。过了大概10分钟，她的身体才慢慢好转。

而在这短短10分钟内，李木子身边的椅子上又多了3个人。她抬头观察发现，其中1个人和她刚刚一样，用手按着肚子，额头冒汗，脸色惨白。这位乘客的异常很快引起了站内引导员的注意。“你是不是没吃早饭？”引导员问道，见对方点头后，便快速从包里拿出糖，示意乘客吃下。乘客吃完糖又休息了一会儿，身体渐渐好转，自行离开。

“有好几次，我突然感觉心慌，喘不上气，浑身没劲，站都站不住。”上班族宋染为此曾去医院检查，但每次指标都很正常。“从家到地铁站需要走一段距离，我总是走得很急，气息不均；也可能我早上没吃饭，低血糖了吧。”宋染分析道。后来，她坚持吃早点，就算时间紧凑，也会先吃两口面包再出门。

有的人身体不适休息一下便可恢复，而有的人就没有那么幸运了，网络与新媒体专业大学生于佳琦有一次差点在地铁内晕倒。“我先是额头冒虚汗，觉得恶心想吐，然后突然眼前一黑，身体控制不住地向下倒。”于佳琦回忆，当时幸好有行人和地铁工作人员帮忙，在倒地的瞬间扶住了她。“她们把我扶到椅子上，给了我巧克力和枣夹核桃，我吃了后休息了好一阵才缓过来。”

不只是地铁，低血糖在很多场景，包括医院都时有发生。例如，医院抽血等检查需要空腹，再加之有些紧张，有的人便会出现低血糖症状。

北京大学人民医院临床营养科主管营养师蔡晶晶告诉记者，对于糖尿病人或处于糖尿病前期、患胰岛素血症等疾病的人群来说，如果没有定时服药或按时吃饭，可能会发生低血糖。冬季天气冷，人体对热量需求高，而昼短夜长，减少了整体进餐时间，糖尿病人容易发生低血糖。

“由于人体是有储备的，因此人在非疾病状态下，出现低血糖的情况很少。如果出现了，主要是因为‘饿’。”蔡晶晶说，这里的“饿”，既有主观原因，例如为了减肥不吃饭；也有客观原因，如时间紧张没顾上吃饭等。她进一步解释道，一整晚没有进食，体内储备的糖量降低，第二天不吃早饭本就容易引发低血糖；而有的人由于加班或熬夜等，消耗储备的糖量多，不吃早饭更容易出现低血糖的情况。

心率、呼吸加快、心慌、出汗甚至晕倒等都是低血糖的症状。如何识别是否为低血糖？蔡晶晶说，在没有基础性疾病的情况下，如果没有按时吃饭或长时间没吃饭，出现以上情况，大概率就是低血糖。

“预防低血糖，最重要的就是吃饭。”她建议，在工作繁忙，确实没有时间吃饭的情况下，要随身携带零食，以便快速补充能量。“不过，最好还是吃饭，不鼓励这种拿零食凑合的行为。”

蔡晶晶说：“一般情况下，吃早餐有助于促进胃肠道蠕动，含有蛋白质的食物能够推动人体新陈代谢的提升，如果在早餐食用，对一天的代谢都是有好处的。同时，吃早饭能够为人体提供所需的能量和糖分，有助于提高工作效率。”长期不按时吃饭，除了出现低血糖症状，还可能会对人体的基础代谢产生不良影响。

此外，长期不按时吃饭还可能造成很多其他问题。蔡晶晶举例，如果人体能量的摄入长时间较少，可能会出现营养不良；有的人喜欢将早午饭合成一顿，一天只吃两顿饭，“这样的话，很可能造成一次性摄入能量较高，这对于代谢和体重都容易造成不好的影响。”

已经退休的杨秀丽每天都会到北京地铁站内工作4个小时，担任引导员的工作。她能近乎准确地快速分辨出低血糖的人群，“低血糖的人脸色发白，直冒冷汗，症状和其他疾病不一样。”她有一个随身携带的小包，装着巧克力、糖果、创可贴等。据杨姐观察，乘客最常出现的身体不适就是低血糖，“很多年轻人不吃早点，平时工作消耗还大，特别容易出现这种情况。”她嘱咐大家一定要吃早点，如果时间紧张，就带一些饼干或糖果，必要时救急。

(应受访者要求，李木子和宋染为化名)

中青报·中青网见习记者 李丹萍 记者 刘昶荣 来源：中国青年报