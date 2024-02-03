在不同国家看牙是种什么体验？

编者按：都说牙疼不是病，疼起来真要命。亲自体会过牙疼的小伙伴，一定会深有感触。如今牙齿有问题的人群越来越庞大，牙医这一职业不仅在国内，放眼全球也都是香饽饽；除去健康问题的考量，当代社会越来越多的人开始重视自己的形象，很多人都开始关注牙齿，一口好牙能给人带来最直观的美好感受，社交时都会变得更加自信。不过，关于国外的牙科行业，我们总会有一种印象，认为国外看牙很贵，事实上是这样吗？本期由不同国家的华人作者分享他们的看牙体验，带我们来看看以下三个国家的牙科行业现状是怎么样的。

英国：公立看牙 VS 私立看牙，性价比还是舒适度？

都说英国看牙又贵又难，但再贵再难也不能拖延治疗时间，一口健康的牙齿太重要了。万一在英国牙齿或者口腔出了问题，该怎么办呢？今天就来聊聊在英国如何看牙。

英国牙科诊所遍地开花公立相对便宜但等待时间长

英国牙科诊所分两种，一种是公立的，也就是NHS服务，为NHS注册病人提供牙科服务；还有一种是私人的，只提供私人牙科服务，但也有一小部分接收某些NHS病人，比如18岁以下的未成年人。

英国的牙科诊所可谓遍地开花，只要有社区，基本都能找到牙医诊所，一个社区会有一个甚至好几个牙医诊所，方便居民就诊。当然有些大型医院也有牙科，大都属于NHS范畴。

但是注册了GP（社区医生）不代表你就可以直接去牙医诊所看诊了，牙医和社区医生是两个不同的体系，所以具体看牙还是要到当地诊所去注册。

虽说属于国家医疗保障体系，但是大部分的NHS牙科诊所，除了一些大型医院配有的牙科，或者小于18岁的未成年人，是不用收费的以外，其他都需要自费。当然NHS的效率大家懂的，所以很多人由于等待时间过长不得不转向私人牙科。

私人牙科服务设备更加齐全，而且还提供像洗牙、矫正等牙齿美容这类一般NHS诊所不提供的服务，当然，会大大节约等待时间，但是治疗的费用一下子就贵了许多。

不过虽然私人牙科费用较高，但在英国，矫牙相对便宜。私人牙医诊所收费是自己定价，基本上都会比NHS贵，但是在服务质量和种类，以及预约等待时间上会比NHS好，毕竟一分价钱一分货嘛。

大部分英国大学有定点合作的牙医诊所

正如上文所说，公立牙医虽然属于国家NHS医疗体系，但是跟GP是完全分开的，因此不管你有没有注册GP，看牙医之前都需要去就近的牙医诊所注册，所以看牙医不需要像看GP一样，必须在居住地附近的诊所注册，大家可以随意选择方便自己看牙的牙医诊所，可以是离家近的，也可以是离工作学习的地方近的，怎么方便怎么来。如果对这一家的服务不满意的话，随时换另一家就好。

在校大学生可以通过大学合作诊所来寻找牙医，基本上大部分英国大学都会有定点合作的牙医诊所，这些诊所有的是单独成立，有的是在校医院里面。而且大多提供NHS服务，以方便学生还有教职工看牙，当然由于需求量大，可能预约时间会长一些。

选好自己想去的牙医诊所注册后，可以当场预约看牙时间，也可电话预约。一般来说，NHS牙医的预约时间会长一些，从一天到一周到一个月不等。

当然如果有特殊紧急的情况，十分严重的牙疼或者无法控制的牙齿流血等，一些牙医诊所也提供紧急服务，需要打电话到附近的牙医诊所或者致电111咨询。

虽然NHS是免费医疗但NHS的牙医服务要收费

NHS的牙医服务，根据治疗种类不同，收费会分为三个档次，基本上大部分用来保持口腔、牙齿还有牙龈（Gum）健康的治疗都会包括在内，比如拔牙、补牙、镶牙、假牙安装等。

紧急牙科治疗约为23.80镑，包括初级紧急护理，例如止痛或临时牙齿填充。

第一档治疗也是23.80镑，包括完整的口腔检查，拍片子诊断，提供保持口腔卫生的建议，以及跟你讨论下一步的治疗计划等简单的牙科治疗。必要的话，牙医会给你开处方药，例如抗生素、止疼片、含氟牙膏等。

第二档治疗要花费65.20镑，这里面是包括所有第一档的治疗的，外加稍微复杂的牙科治疗，比如龋齿、补牙、拔牙等。需要拔智齿的小伙伴，大多是属于这一档的治疗。

第三档治疗就要花到282.80镑了，包括所有第一档和第二档的治疗，外加镶牙、牙齿矫正、安装假牙等复杂的治疗。

如果治疗是跟口腔健康密切相关的，是有必要的，那么就可以走NHS牙科服务；如果是个人需要的美白、洗牙、矫正等牙科服务，可能需要全额自费。

大部分的牙医诊所都会提供NHS服务以及私人牙医服务，在你接受检查以及付款之前，一定要和你的牙医确定你做的是哪种服务，是否所有服务都需要。 文/安妮老师（英国杜伦大学商学院硕士、海德国际教育创始人）

西班牙：大街上三五步就能看到私立牙科诊所，是真的吗？

几乎所有人第一句话都是：国外看牙太贵了。大家都这么说，应该就是如此吧，贴上了“贵”的标签，心想除非万不得已，一定不去看牙。但是，今天就是万不得已了。

我的左侧上槽牙自从几年前刚搬来西班牙时，出现牙敏感，从此基本把它当爷供着。三年来拍过三次片子，牙医检查了口腔，都是没有大问题。其间出现过几次牙龈肿痛，看了一位老牙医，他是台湾人，教给我一个办法——每次餐后用牙线清理干净，然后刷牙，发作期间含浓盐水消炎，果然奏效，基本一天就消停了。

这次不同寻常折腾了一周，我终于决定去看牙科。

人们习惯去私人牙科诊所主要来自保险公司的合作

在西班牙似乎没有听说有“北大口腔医院”这种航母级别的专科公立医院，牙科在这里完全市场化，人们看牙很习惯去私立的牙科诊所。大街上三五步就能看到一个私立的牙科诊所，还有些则开在公寓楼里。我家门口马路对面公寓楼里就藏着一个，如果不是通过搜索引擎检索附近，我在这里住了三年，都不知道在家里二楼窗户看过去，那个窗子竟然是个牙科诊所——是的，他们几乎不做广告，客源主要来自于各保险公司。另外，有些保险公司会有自营的牙科诊所，我去的就是这种自营诊所。

一般商业医疗保险会包含基础牙科，免费检查（包括拍X光片）、拔牙，以及一年一次洗牙。此外，各大保险公司还有专门的牙科保险，每人每月8-12欧元不等，可以让你在一些牙科项目上享受折扣。比如，做一次打麻药的深度清洁，没有保险将近400欧元，有保险则只需要150欧元左右。当然，不同的牙科保险、不同的诊所，报价不同，享受的折扣也是不一样的。

夜间“突袭”牙科诊所被拒第二天上午才得以顺利看牙

晚上八点半实在无法忍受肿痛和异物感，查到诊所还有半小时关门，拉着我的小翻译就杀了过去。门是开着的，灯也大亮，前台没人，Hola（你好）了半天，终于来人了。我说牙疼难忍，对方一脸的同情但是抱歉地说：只剩下一位医生现在有病人，但是等他完事，我们就下班了，没有时间给你看了。她让我第二天上午9点到下午2点之间再来。

于是，第二天上午我又来到诊所，填完健康告知的表格后等着。进了诊室，医生先带我去拍了X光片，之后我躺在诊疗椅上，用手机上已提前翻译好的内容和医生进行了沟通。她检查完告诉我，肿痛的原因是一颗牙已经劈裂，要拔除。

没想到，人到中年，便进入告别的年代，首先告别的是第一颗牙。

这次我的检查和下周一预约的拔牙，全部都包含在保险以内，所以免费，但植牙是要花钱的。

女儿的牙齿正畸评估为求“完美”要多少钱？

这段时间，我们一家三口，接连跑牙科诊所。先是女儿做正畸评估，然后是孩她爸去做检查。

一直以来，我为女儿遗传了我的一口好牙而自豪，但似乎国外每个孩子十二三岁时都会整一整牙，女儿时不时回来告诉同学谁谁谁戴牙套了，好像整牙是这里孩子成长中的一部分——难怪外国的牙医活得这么滋润，我们也打算入乡随俗，不给女儿留遗憾。

女儿是看过几次牙医的，都是因为乳牙滞留。8岁时第一次换牙就是因为乳牙滞留，在北京找医生给拔了，10岁来西班牙后，我曾亲手帮她拔过一颗，不知是养得太精细，还是小妞的乳牙太坚强，就是不亲自脱落，后来又拔了两颗，医生说，等剩下的最后那颗乳牙换完再做评估。

后来，我带女儿去做正畸评估。牙医检查了那颗乳牙，貌似没有任何松动的迹向，医生说：“看来这是一颗把自己当恒牙的乳牙了，它不会换了。”然后评估了女儿的牙齿，认为一切都很好，可整可不整，整了更完美。

人啊，就是不能听“完美”二字，一听就会中毒，尤其是这俩字添加到女儿身上。

诊所给我们的报价，钢牙1900欧元，隐适美4300欧元，用人民币折算一下，约1.4万元和3万元。

果然是牙金贵啊，就为求个“完美”，值不值？ 文/戴戴（现居西班牙）

新加坡：如何带娃看牙医？

新加坡的宝妈对孩子的健康都特别在意，特别是在对牙齿的保护上体现得淋漓尽致，从长出第一颗牙齿就开始刷牙，时刻紧盯牙齿的状态。为了把蛀牙的苗头掐死在摇篮里，控制孩子糖分的摄取，一天两三次刷牙，除了这些自己在家就可以做到的工作外，定期带孩子去牙医诊所检查也是必不可少的。

那么，在新加坡看儿童牙医是什么流程呢？今天就来说一说“孩子看牙那些事”。在新加坡看牙医，基本无外乎下面几种选择。

1.私人诊所

这是服务最好也是最贵的一种选择，好就好在预约时间灵活，当下就可以预约第二天的门诊时间，医生护士很有耐心，会积极和孩子沟通、鼓励孩子，对家长的疑问耐心解答。

比较推荐的有：

国大牙医私人诊所（补一颗牙齿将近100新加坡元，约合人民币500多元）

GPA@UNITED SQUARE（补一颗牙齿150新加坡元左右，约合人民币800多元）

2.政府机构

政府牙科包括综合诊疗所（polyclinic）和全国牙科中心，这种牙科预约时间较长，通常只能预约到3个月以后的时间，医生护士比较有耐心，但由于病人多，和孩子不能深入沟通，诊费相对合理，大概补一颗牙三四十新加坡元（本地公民价），约合人民币160-200元。

3.学生牙护中心

学生牙护中心看牙是最便宜的，它在国家健康局里面，规模相当大，预约时间也较长，基本也是3个月之后的时间，但如果运气好的话，遇到有孩子临时取消预约，就可以约到很近的时间，医生护士还算和蔼，但与孩子沟通方面明显不足，不建议没看过牙医的小孩去，价格超划算，补一颗牙才9新加坡元，约合人民币50元。

就拿带娃去补牙的例子来说说流程吧，如果是去学生牙护中心，就是上面说的第三种——适用于所有19岁以下在新加坡任何学校就读的学生。电话预约或者官网预约都可以，预约费用是公民9新加坡元，新加坡永久居民是24新加坡元（约合人民币120元），外国人41.60新加坡元（约合人民币200元），只能刷卡支付。文/椰子汁

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我的新加坡整牙记：找个满意的医生，我都做了哪些工作？

初来乍到的我啥都不认识，更别说找个合适的正畸医生了，在微信、谷歌、脸书一顿询问和翻找之后，首先排除了公立医院的选择。虽然也有网友推荐了新加坡国家牙科中心的正畸医生，但总体来说大家的体验都是，价格不比私立便宜多少，但是服务并没有私立细心。

于是，我综合大家的推荐和网上的评价，选了三家看起来还不错的牙科诊所，开始了新加坡牙医探店之路。

第一家诊所在新移民中间口碑很好，以价格便宜公道著称，但是给我留下的印象非常不好。

因为这家诊所只有一名男医生，当我按约定时间排队进去问诊时，一名不知是护士还是工作人员接待了我，并向我了解基本情况。因为我在国内已经问诊了多名医生，基本对正畸方案已经心里有数了，所以我直接表达了自己的需求，表示希望选取拔掉四颗智齿的正畸方案。结果那名不知身份的工作人员立刻脸色大变，大声告诉我，“这是不可能的！你如果这样要求的话，就不用见医生了。”这真是让人“风中凌乱”。

第二家诊所比较高端大气上档次，也是谷歌上新加坡评价人数多的诊所之一，有4.6的评分。进门之后服务台就有四到五名工作人员，一副财大气粗的样子。每一步检查都很认真，讲解也非常细致，医生会非常详细地分析——拔四号位牙齿和拔智齿两种方案的利弊，并给出她认为的专业性建议。

但是，最终我没有选择这家诊所……阻止我的，当然是我的钱包。这家医院给出的隐适美方案报价在8500新加坡元左右（约合人民币4.5万元），但是只包含牙套和每次问诊的费用，治疗过程中很多固定颗粒安装、后期保持牙套等都要另外收费。

最后体验的这间，就是我后来正在进行正畸的诊所了，价格要亲民很多。不过这间诊所只有两名牙科医生，女医生负责正畸，男医生负责别的牙科内容。

当然亲民只是和前面一间诊所比，和国内的价格比依然很惊人。我的左右两边下面的智齿都是长歪了插进肉里那种——就是传说中的阻生智齿。在国内拔的那颗花费1000元人民币（三甲医院、主任医师），在新加坡拔的那颗花费了500新加坡元（私人诊所），约合人民币2600元。不过国内医生拔阻生齿的方式是先磨小然后直接拔出来，新加坡医生的方式是敲碎了一块块取出来，类似一个小手术。但是我在新加坡拔的这颗恢复得更快，基本没有什么疼、肿和发烧的情况，第三天就放飞自我开始吃喝了，不过我可能只是特例。

最后我在这间诊所拿到的隐适美报价是7000新加坡元，约合人民币3.5万元。

通过这波诊所体验，我觉得新加坡牙科收费天价的地方基本都是需要医生经验和技术的手工活儿，比如根管治疗、拔智齿这种，而那些价格主要集中在材料上的项目，比如正畸这种，不论是传统的钢圈还是隐适美，大头其实都在牙套上，这种项目新加坡就不会比国内贵太多，传统的钢圈大约都在2500-4000新加坡元（约合人民币1.3万-2.1万元），隐适美大约也都在8000新加坡元（约合人民币4.2万元）。文/芝士奶盖