雪道飞驰，运动损伤要当心

滑雪作为一项挑战极限、释放自我的运动，成为许多人的冬季挚爱。滑雪包括高山滑雪、单板滑雪、自由式滑雪、越野滑雪、跳台滑雪等等，滑雪的过程不仅能让人享受速度与激情，更日渐演变为一种生活方式和社交活动。

但不得不说，滑雪的确是一项高危运动。高速滑行中一旦失控，轻则擦伤、扭伤、肌肉拉伤，重则骨折、韧带断裂、关节脱位、脑震荡或血管神经损伤。冬季的骨科或运动医学科病房里，不乏因滑雪而导致运动系统损伤的患者，有人戏称“滑雪的尽头是骨科”。严重一些的患者，甚至还需要神经外科、胸外科、血管外科、耳鼻喉科等多科室会诊，不仅治疗恢复时间长，影响功能，严重时还有致残的可能。有数据统计，滑雪受伤率约为千分之二到千分之四，即每1000名参加滑雪的人中，有2~4人会受伤，需要就医。年轻女性和初学者更容易在滑雪中受伤。21~30岁的受伤滑雪者占比最大，达到36.8%。摔倒是导致滑雪受伤的最常见原因，占76.6%。受伤概率最高的部位是头颈部，其次是膝关节和手腕手指。

造成滑雪损伤的原因有很多，技术水平不足是重要方面。很多初学者在未掌握基本技巧时就急于上高级道，容易在高速滑行中失去控制。正确的姿势和技巧是安全滑雪的基础，没有经过充分训练的滑雪者很容易受伤，建议初学者一定要在专业教练的指导下，掌握基本动作要领，学会对身体重心的控制，以及摔倒时避免摔伤的动作等等，再循序渐进地增加难度，不要急于求成。

部分滑雪者为了追求刺激，忽视安全保护措施。比如不戴头盔、不穿护具、不熟悉地形等，这些都增加了受伤的风险。特别在一些非专业的滑雪场，雪质不佳、坡度不合适、没有明确的滑行路线等，往往会增加滑雪者运动损伤的风险。

此外，肌肉力量不足也可能给滑雪者带来损伤。肌肉力量对预防损伤极其重要，肌肉力量越强，关节稳定性越好。一旦发生摔伤或扭伤等动作，肌肉的力量可以对抗外力，对骨骼和关节韧带等结构起到保护作用，避免或减轻损伤。

这里要提醒大家，身体状况欠佳时不宜滑雪。滑雪作为一项高强度运动，对身体素质有一定要求。滑雪前应检查自己的身体状况，如有不适或疲劳感，应适当休息或调整行程。门诊时就常遇到身体不适时带病滑雪的患者，他们往往觉得自己是小毛病，问题不大没什么影响，但其实大大增加了运动风险。

滑雪时最常见的损伤类型是关节扭伤和局部擦伤，其次是骨折和脑震荡。关节扭伤中可能累及膝关节、腕关节、踝关节、肩关节和腰扭伤，膝关节扭伤严重时可能引起膝关节脱位，导致前交叉韧带断裂、后交叉韧带断裂、内侧髌股韧带断裂、内外侧副韧带断裂、软骨损伤和半月板撕裂等，踝关节扭伤可能引起踝关节脱位、周围韧带的断裂、骨折和软骨损伤等。肩关节可能发生脱位、盂唇撕裂和肩袖撕裂等。无论何种部位发生损伤，如果疼痛肿胀明显，建议患者伤后尽早采取“PRICE”急救原则，尽可能减轻损伤，尽早康复。所谓“PRICE”急救原则，即：

Protect（保护）：发生伤害时，应立即停止活动，并保护受伤部位；

Rest（休息）：受伤后进行充分休息，防止伤势加重；

Ice（冰敷）：冰敷时常用冰袋或碎冰，最好是冰水混合物，冰敷时切勿将冰块直接放置在皮肤表面，可以隔着薄衣服或裹着毛巾，避免冻伤，每次不要超过20分钟；

Compress（压迫）：可以用弹力绷带对患处加压，压迫通常在受伤后尽早进行，局部加压可以减轻肿胀，减少出血；

Elevation（抬高患处）：将受伤部位抬高，可以帮助组织液回流，减轻肿胀和疼痛。

完成上述紧急处理后，应尽快到医院进行专科诊疗，通常医生需要经过问诊、体格检查和相应影像学及化验结果综合判断，给出最终治疗方案。

特别要注意的是，对于运动系统损伤，如果局部伴有明显淤血肿胀，除了考虑骨折，肌肉撕裂、韧带撕裂、软骨损伤等问题也不能忽视，但此类损伤在X线上无法明确诊断，需要完善核磁或彩超检查才能明确损伤程度。切忌拍完X线看没有骨折，就认为万事大吉，一定要进一步明确软组织损伤程度。如果发生了肌腱韧带断裂、关节脱位等问题，同样需要固定1个月左右，恢复到日常生活自如则需要3个月左右。对于受了伤的患者，恢复滑雪前最好能经过运动功能评估，避免再次受伤。

（作者：刘振龙，系北京大学第三医院运动医学科主治医师）