适老化改造，让养老变“享老”

【把脉】

国家统计局数据显示，截至2023年年末，我国65周岁及以上老年人超2.1亿人，占全国总人口15.4%。当下，老年人的生活需要与养老服务“不适老”之间存在一定矛盾。如何实现健康老龄化，为老年人提供全方位全周期的健康服务，是全社会必须面对的一个问题。

其实，老龄化不是问题，不适应才是问题。民政部、财政部等部门联合印发《关于推进“十四五”特殊困难老年人家庭适老化改造工作的通知》，提出“十四五”时期支持200万户特殊困难高龄、失能、残疾老年人家庭实施适老化改造。这意味着，我国的养老事业不仅要实现老有所养，更要让老年人享受高质量的晚年生活。

有温度有质感，让生活少些“磕碰”

有温度，就是在为老年人办实事、解难事中体现养老服务的人性化、人文性，给予老年人群体更多的关怀；有质感，就是要充分纳入对老年人特殊需求的考量，改善养老服务的便利性和适老化，不断提高老年人的生活质量。小区单元门口设置无障碍坡道，公共卫生间增加安全扶手，景区设立“助老岗”……近年来，各地区各部门以适老化改造为抓手，积极打造老年宜居环境，老年人的获得感、幸福感、安全感不断提升，老年友好型社会建设迈出积极步伐。

但现实中，养老服务“不适老”的情形也有很多。适老化改造，不仅需要坚持问题导向，还要有系统观念，精准聚焦老年人群体现实关切，于细微之处下足“绣花功夫”，从细节抓起，着力破解公共服务“不适老”的问题。

以家庭起居环境为例，考虑到老年人起身困难、需要依靠桌面支撑，我们可以在餐桌边缘设计扶手位置；考虑到老人视力下降、视线模糊等，卧室床边可配置扶手和感应式夜灯。“老人专用”的设施有了，老年人的心理需求也不能忽视。适老化服务可以为老年人提供心理健康关注，例如提供心理咨询服务和定期组织心理健康活动等，帮助老年人排解负面情绪、增强自信和幸福感。

消除“数字鸿沟”，数字红利也要适老化

与老龄人口迅速增加相伴随的，是我们正加速进入智能时代、信息社会。

日常的绝大多数消费和服务，都离不开智能手机。从银行取钱、领养老金，到坐公交、买菜……能熟练使用智能手机的老人可以享受更多便捷，不能熟练使用者，则越来越感到“寸步难行”。

推进移动互联网适老化改造，聚焦老年人日常生活中购物、出行、就医等高频事项，推出更多适应老年群体特征和生活习惯的产品和应用，把医护健康、紧急求助、一键报警、断水电等应急智能装置，作为适老化改造的必选项目。

近日，国务院办公厅印发的《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》提出，要加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展。银发经济主要面向老年人提供商品和服务，业态多元、潜力巨大。可以预见的是，发展好银发经济可更好地满足老年人不断增长的美好生活需求。

但面对智能技术，如何有效解决老年人群体“不能用”“不好用”“不会用”等难题？

一方面，要完善传统服务保障措施。对从生活缴费、看病就医，到交通出行、用餐娱乐等高频服务事项，设置必要的线下办事渠道并向基层延伸。公共服务场所应保留人工窗口和电话专线，为老年人保留一定数量的线下名额。加强身份证信息归集和数据互联互通，在更多领域推广“一证通行”。另一方面，推进智能化服务适应老年人需求。依托全国一体化政务服务平台，推进政务数据共享，优化线上线下政务服务，让老年人办事少跑腿。截至目前，工业和信息化部已通过组织开展专项行动，对2577个老年人常用的网站和手机App完成改造，优化升级了“长辈模式”、语音搜索、老年专区等特色功能。此外，还要持续推进互联网网站、移动互联网应用适老化改造，优化界面交互、内容朗读、操作提示、语音辅助等功能。让老年人融入数字社会，共享数字经济发展成果，这是全社会共同的责任。

完善的社会关怀和支持体系

在一个老年人占比越来越高的社会，适老化改造不只是为了体现人文关怀，更是满足一种社会性刚需。这需要政府、社会组织和民众共同努力，将适老化改造落实在行动中。

各地管理机构应强化适老化无障碍出行环境建设资金、用地、设施、服务等方面的政策支持。目前多地的探索也取得了不错成效，如福建省从2022年起，以实现残障人士能“出得了门、下得了楼、办得了事、就得了医、进得了公园”为目标，打造10分钟无障碍生活圈，已建成一批衔接畅通、具有示范引领性的无障碍样板区域；云南省自2021年以来，实施适老化和无障碍改造小区1079个，加装电梯185部，新增社区服务站129个，新增慢行系统小区272个，打造城乡无障碍环境，让残疾人、老年人等群体的生活出行更加便捷。

还应建立老年人志愿者服务组织，开展关爱活动和社会参与项目，让老年人感受到社会的温暖和关怀。比如各级组织可以开展形式多样的活动，组织适老化无障碍出行等培训活动，针对微信聊天、预约挂号、手机支付、网约车出行等场景，开设基础性、适宜性课程，帮助解决老年人日常生活中遇到的智能技术难题。同时，重视老年人的生活经验和智慧，引导他们参与社会建设和决策过程，充分享受社会权益。

应该说，适老化改造不是为应对“银发潮”而被动地缝缝补补，它对经济社会发展的影响广泛且深远。每个人终将变老，适老化设施人人都用得上，越早建设，越能摊薄成本、扩大受益群体；越早开展，越能积累经验，提高服务质量，更好改善民生。

（作者：王大庆，系中国行政管理学会特约研究员）