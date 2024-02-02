涉急性脑梗、肿瘤等 今年国家医疗质量安全改进目标出炉

新华社北京2月2日电（李恒、马文斌）记者2日从国家卫生健康委了解到，国家卫生健康委近日印发2024年国家医疗质量安全改进目标和各专业2024年质控工作改进目标。其中，国家医疗质量安全改进目标涉及急性脑梗、肿瘤、医疗质量安全不良事件报告率等10个方向，质控工作改进目标涉及儿科及小儿外科、口腔医学、康复医学、罕见病等34个专业。

脑梗死在我国二级以上医院住院患者疾病诊断数量中居于首位，也是导致我国居民死亡的前三位病种之一。提高急性脑梗死再灌注治疗率有助于降低急性脑梗死患者的致残率及死亡率，改善患者生活质量。急性脑梗死再灌注治疗，是指对发病6小时内的急性脑梗死患者给予静脉溶栓治疗和（或）血管内治疗。

根据2024年国家医疗质量安全改进目标，医疗机构应与院前急救系统建立高效连接，快速转运，提升救治效率，同时在已有急性脑梗死患者急救方案及标准化操作流程基础上，持续优化院内急救流程。不具备再灌注治疗能力的医疗机构，要制定本机构急性脑梗死患者急救转诊方案及流程，尽可能完成“一小时急救圈”内转诊。

恶性肿瘤在我国位于居民死因排序首位。全面科学评估肿瘤患者病情，是肿瘤规范化治疗的基础。根据改进目标，医疗机构成立由医务、病案、肿瘤、影像及其他临床科室组成的专项工作小组，加强本机构肿瘤疾病诊疗规范化管理。重点加强非肿瘤专业临床科室诊疗肿瘤疾病的管理，对肿瘤患者特别是初诊患者，采取多学科协作诊疗。

据介绍，为加强医疗质量安全管理，持续提升医疗质量安全水平，从2021年起，国家卫生健康委连续3年组织制定《国家医疗质量安全改进目标》，指导行业以目标为导向科学精准开展医疗质量安全改进工作。