2024年全国疾病预防控制工作会议在京召开

人民网北京1月26日电 （记者乔业琼）1月25日，全国疾病预防控制工作会议在北京召开，回顾总结2023年疾控工作情况，安排部署2024年重点工作。

会议指出，2023年全国疾控系统有力有序应对新冠等呼吸道传染病疫情，有力支撑在较短时间内实现新冠疫情防控平稳转段，疫情防控成果持续巩固，多病同防机制不断健全。加快推进地方疾控机构改革，推动出台疾控事业高质量发展纲领性文件，积极探索医防协同、医防融合机制创新，体系重塑取得重大进展。聚焦主责主业补短板强弱项，一批重大工程项目落地实施，传染病监测预警、应急处置等疾控核心能力明显提升。及时有效应对鼠疫、猴痘、登革热等新发突发传染病疫情，持续强化艾滋病、结核病等重大传染病防治，巩固重点寄生虫病和地方病防治成果，统筹推进综合监督和公共卫生等工作。扎实开展主题教育，持续强化疾控系统党的建设，疾控队伍凝聚力、战斗力不断增强。当前，新冠疫情处于低流行水平，全国传染病疫情形势总体平稳，为经济持续回升向好、社会平稳运行贡献了疾控力量。

会议指出，2024年全国疾控系统要以加快推动疾控事业高质量发展为主线，全面提升疾控体系能力水平，统筹做好新冠病毒感染和其他传染病防控工作，为保护人民生命健康、保障公共卫生安全、维护经济社会稳定提供有力支持。一是全力抓好推动疾控事业高质量发展的指导意见宣贯落实，加快推动国家区域公共卫生中心建设等项目落地实施，谋划开展“十五五”事业发展规划前期研究。二是加快推进地方疾控机构改革任务落地见效，推动医防协同、医防融合等机制创新，扩大医防协同融合试点和医疗机构疾控监督员制度试点范围，推进传染病医疗机构创新发展。三是固化新冠疫情防控经验做法，完善传染病防控长效机制，强化监测预警和风险评估，加快推动智慧化多点触发传染病监测预警体系建设，做好新发突发传染病疫情应对准备，强化灾后卫生防疫工作，加强重大会议活动防控保障。四是优化艾滋病、结核病、病毒性肝炎、重点寄生虫病、地方病等重大疾病防控策略，持续巩固防控成效。五是不断提升免疫规划工作质量，加强信息化建设。深入实施环境健康公共卫生干预措施，进一步做好学校卫生工作，健全完善伤害防控工作机制。六是推进卫生监督机构规范化建设和信息化建设，扎实做好医疗机构传染病防治监督、公共卫生监督等工作，持续提升综合监督执法效能。七是不断夯实疾控法治、科技、人才支撑保障，建强宣传教育阵地，用好考核评价“指挥棒”，加强国际合作交流。

会议强调，要切实抓好岁末年初重点工作，强化春节前后呼吸道传染病防控，抓好各项防控措施落实，密切监测疫情形势，强化值班值守，保障假期疫情形势总体平稳。要将安全生产工作摆在更加突出的位置，时刻绷紧安全生产这根弦，落实“三管三必须”要求，全面排查整治各类风险隐患，坚决遏制重特大事故发生。