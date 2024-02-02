中国·泸州纳溪特早茶新茶上市媒体见面会在京举行

2月1日，由中国小康建设研究会、中国茶叶流通协会、中国优质农产品开发服务协会、中国农业科学院茶叶研究所指导，四川省泸州市人民政府主办，四川省泸州市纳溪区人民政府承办的“纳溪特早茶 香飘全世界”中国·泸州纳溪特早茶新茶上市媒体见面会在北京举行。

媒体见面会现场

春光曼妙，十里茶香。一杯纳溪特早茶，浓缩了春日的鲜美滋味，包含了百年的历史风韵，更是描画了纳溪的乡村活力画卷。活动开始，一部纳溪特早茶宣传片向与会嘉宾“娓娓道来”纳溪特早茶是如何成为纳溪区一张闪亮的名片，成为乡村振兴密码，又如何实现以茶兴农、强农、惠农的。

四川省泸州市纳溪区因优良的地理环境和气候因素为茶叶的种植提供了优良的条件，是中国特早茶之乡、中国名茶之乡。四川省泸州市委副书记何洪波介绍说：“近年来，泸州市为推动泸茶等泸字号特色产业高质量发展迈出了坚实步伐。泸州市纳溪区通过大力抢抓四川省打造千亿茶产业和培育制造精制川茶的战略机遇，立足特早、有机两大资源禀赋，持续擦亮中国特早茶之乡的靓丽名片，已成功走出了一条茶园变公园、茶区变景区、茶山变金山的特色产业发展之路。”何洪波提出，以茶会友、以茶为媒弘扬茶文化，讲好茶故事，推介茶产品，让纳溪特早茶美名远扬、香飘世界的期待。

值此新茶上市之际，四川省泸州市纳溪区委副书记、区长袁维荣为在场嘉宾献上了“文化茶、生态茶、富贵茶”。他说：“第一杯文化茶，品的是光辉岁月。作为茶树原产地之一，纳溪茶文化渊远流长，晋代《华阳国志·巴志》、唐代《茶经》、宋代《名茶》中均对纳溪茶有记载，北宋著名诗人、书法家黄庭坚手书石刻‘二月茶’也保存至今。第二杯生态茶，品的是干净纯粹。纳溪作为全国产茶重点区县，具有春季回暖早、昼夜温差大、雨热条件好的独特气候条件，孕育出全球同纬度茶树发芽最早的除夕茶，全面诠释了好山好水出好茶的生动实践。第三杯富贵茶，品的是美好未来。茶叶改变了纳溪，发展了纳溪，更是点亮了纳溪。近年来，纳溪大力推进茶产业精深加工，推进‘茶产业+文旅’融合发展，已建成具有观光功能的茶园面积12万亩，沉浸式体验茶庄2个，特色农家乐150家，培养旅游从业人员300余人，年茶旅收入达9亿元。”他也希望纳溪区可以与更多茶商加强合作，共谱茶产业高质量发展新篇章。

“四川茶叶历来以品种多、分布广、品质好、声誉高而著称。泸州市纳溪区为四川省特色优质茶叶主产区之一，产茶历史悠久、资源禀赋优越，早茶优势也十分明显。”中国茶叶流通协会副会长姚静波说：“真诚希望纳溪区委区政府能够继续支持茶产业的发展，突出纳溪早茶特早特优的品质优势，采取有力措施，强化茶叶监管，确保产品质量，扶持龙头企业，打造驰名品牌，使纳溪茶叶朝着安全化、优质化、标准化和产业化的方向发展，进一步提高茶叶生产的经济效益，实现茶农增收、茶企增效的目标。未来，中国茶叶流通协会也将一如既往地关心并支持纳溪茶产业发展。”

千载以来，品茗饮茶在中国被视为是生活之雅事、盛世之清尚。如今，茶更是与产业紧密结合，成为乡村振兴、百姓致富的特色优势产业。中国优质农产品开发服务协会会长黄竞仪认为，茶产业是我国兼顾生态、经济和社会效益的特色优势产业，茶叶经济也是四川农业经济的重要组成部分。同时，他也认为，在扩大对外开放、促进消费升级的大环境下，如何协调好传承与创新、与时俱进抓住乡村产业振兴的战略机遇，借力资本与市场，以数字赋能对传统产业进行全方位全角度、全链条的改善，推进全产业链的价值提升，是我国茶叶和所有传统特色产业必须去直面的新课题。

“纳溪种茶、产茶、饮茶历史悠久，是全国发芽采摘最早的区域，也是发展优质早茶最适宜的区域。而且纳溪茶具有产地环境特别、上市时间早、茶叶品质优越、文化内涵深厚四大特点，是地道的‘三品一标’产品。”农业农村部种植业管理司原一级巡视员陈友权对纳溪特早茶给予了肯定。

吴蔚卿上台进行茶艺表演

茶因人而添香，人因茶而增色。会上，国家一级茶艺技师、第六季《最美茶艺师》全国总冠军吴蔚卿上台进行了茶艺表演，并为在场嘉宾送上了2024年第一杯纳溪特早茶。

“这杯特早茶，茶叶外形比较秀美、细嫩，茶汤色泽翠绿、鲜嫩，味道醇厚、甘洌，既有很高的品饮价值，更有观赏价值和文化价值。”中国茶叶流通协会名誉会长、中国茶叶学会监事长王云饮茶后进行了评价。

国家一级评茶师沈红在品尝了纳溪红茶后，也分享了自己的品茗感受：“这杯红茶汤色澄红、透亮，香气香甜带有花香，茶水入口也是鲜甜、爽口。”

在活动互动环节，拥有千万粉丝的纳溪区新农人吴秋月分享了她心目中的纳溪特早茶。她认为，纳溪特早茶有着丰富悠久的历史，目前有玉笋、玉芽、玉针、纳溪红、纳溪黄茶等五大系列特早茶深受大家喜爱。她也期待各位可以一起来到纳溪品茗煮茶，体验茶文化和感受质朴的乡土气息。

2023年纳溪区荣获了“全国重点产茶县域”“多彩茶香”“特色魅力茶乡”“四川十大最美茶香”等多项荣誉称号。本次见面会上，纳溪区再次获得了中国茶叶流通协会授予的“2023年度重点产茶县域”称号。

据了解，截至2023年底，纳溪茶园面积达到31.5万亩，茶叶总产量达2.3万吨，其中名优茶的产量占到了1.38万吨，占比接近60%以上，实现名优茶茶叶的综合产值27亿元。此外，纳溪区持续多年打造纳溪特早茶“区域公用品牌+茶企子品牌”品牌体系，大力支持区内茶企资源共享、抱团发展，拥有各类茶叶品牌61个，“那溪那山”“翰源”“凤岭”等茶叶品牌多次荣获国内大奖。