“中医药学是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。”为了展示中医药的自然智慧和历久弥新的生命力，中央广播电视总台、国家中医药管理局联合推出大型文化节目《中国中医药大会》，以丰富的视听元素呈现中医药的历史渊源、科学内涵和时代发展，创新传播中医药文化。作为继《中国成语大会》《中国诗词大会》等之后中华文化“大会”系列节目的新晋成员，《中国中医药大会》甫一推出就受到关注。首播节目全国同时段排名第五，位列2023年央视晚间时段首播文艺节目单频道收视率第一名，仅第一期节目就在多个网络平台热搜上榜46次，全网触达用户规模超7亿人次。

从传承数千年的中医方剂，到风靡海外的中国针灸，再到植物药学的独特发现，中医药文化历史悠久、博大精深。节目借助视听语言和场景化表达，通过主题创演秀、戏剧演绎、技能展示、趣味挑战等多种内容形式，让专业精深的中医药以更直观具象的方式走近观众。立于360度旋转舞台之上的环形大屏，凸显东方美学意蕴的道具置景，以及由“古今廊桥”连接的不同观演时空，这些共同打造了沉浸式的观看体验。人屏互动、多媒体交互、增强现实等技术应用，让脉象、经络等内容得以影像化表达。

中医药学凝聚着中华民族数千年的健康养生理念及其实践经验。从中医药如何济世惠民的角度，节目将中医药学里实用而且深受关注的内容提炼出来，邀请中医药专家、文化学者从不同角度进行演示和解析，传播健康观念和养生常识。在首期节目“望闻问切”中，既有“扁鹊脉学诊法”传承人的技能展示，也有青年医生的现场诊断，还有专家对中医整体观、变化观、联系观、平衡观的解读，如同一堂健康科普课。第二期节目“古今有方”中，青年医学生上台进行挑战，在短时间内从100个经方、上千种药材及其使用剂量中找出8处细微错误，过程扣人心弦。

作为中华民族原创的医学科学，中医药学植根于中华优秀传统文化的深厚土壤。节目设置“开启药葫芦”这一环节，形象展示中医药宝藏世界，展示中医药源头活水、传承发展的精华。首期节目中，虚拟“药葫芦”幻化出《黄帝内经》《天回医简》和扁鹊行医画像石等珍贵文物。经由嘉宾的专业讲解，观众可以了解典籍文物背后的中医药历史，感受中医药文化的传承有道。

医脉传承还在于悬壶济世、一心赴救精神的传承。节目以古今对话的方式，引入古代名医故事和现代中医故事，在一人分饰两角的剧情式演绎中，致敬医者仁心。这种医德医道的传承故事在我们身边从未缺席，是今天传承发扬中医药文化的底气所在。

推进中医药现代化，推动中医药走向世界，是发展中医药学的现实要求。节目中展现的中医四诊仪辅助应用于中国空间站，为航天员在特定的外太空环境下进行综合健康测评，就体现了中医诊断现代化、信息化、数字化、智能化趋势，让人们看到古老的中医药如今正焕发青春。

这场中医药文化的探寻之旅已经启程，创新打开中华文化宝库依然有待更多探索。相信只要紧扣时代脉搏，对接当代观众需求，文化节目在创新讲述、生动传播中华优秀传统文化上还将大有作为。

《 人民日报 》（ 2024年02月02日 20 版）