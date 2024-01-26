接触有毒金属或致女性卵巢早衰

科技日报北京1月25日电 （记者张佳欣）砷、镉、汞和铅等重金属在饮用水、空气污染和食品污染中普遍存在，被认为是扰乱内分泌的化学物质。据25日发表在《临床内分泌学与代谢杂志》上的一项新研究，美国科学家发现，接触有毒金属的中年女性在接近更年期时，卵巢中的卵子可能会减少。

卵巢储备功能下降是指与同龄女性相比，女性的卵子较少。这种情况可能与潮热、骨骼脆弱和心脏病风险增加等健康问题有关。更年期是女性衰老过程中正常的阶段。更年期过渡期包括绝经前的几年，此时女性可能会出现月经周期变化、潮热、盗汗等症状。过渡期通常在45—55岁之间开始，持续约7年。

新研究将有毒重金属暴露与中年女性体内较低水平的抗缪勒管激素（AMH）联系起来。研究人员表示，AMH大致表明女性卵巢中还剩下多少卵子，就像是卵巢的生物钟，可暗示中年和晚年的健康风险。

研究人员对美国“全国女性健康研究”项目中549名中年女性进行了研究。她们正处于更年期，尿样中含有有毒重金属，包括砷、镉、汞或铅。研究人员分析了女性最后一次月经前长达10年的AMH血液测试数据，结果发现，尿液中重金属含量较高的女性更有可能AMH水平较低，这是卵巢储备功能下降的一个指标。

研究表明，尿液中检测到的有毒重金属与女性的生殖衰老和卵巢储备功能下降有关。广泛暴露在此类环境中，可能会对中年女性卵巢早衰相关的健康问题产生重大影响。