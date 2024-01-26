国家卫健委：流感活动呈现下降趋势

◎本报记者 张佳星

“当前新冠疫情仍维持在较低水平，流感活动呈下降趋势。”1月25日，国家卫生健康委召开新闻发布会，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，当前全国医疗机构门急诊呼吸道疾病每日诊疗量持续下降，医疗秩序总体平稳有序。

1月26日，2024年春运正式开启，其间人群流动和聚集性活动增多，呼吸道疾病感染风险加大。为了进一步做好疫情防控，相关专家在会上就当前的冬季呼吸道疾病流行情况、重点人群注意事项等进行了详细解读。

春季是否还会出现流行高峰？

“当前呼吸道疾病仍以流感为主，其他呼吸道疾病处于较低的水平。”中国疾控中心传染病管理处呼吸道传染室主任彭质斌表示，全国新冠疫情总体还处于一个比较低的水平，从病例报告和哨点医院检测阳性率等监测数据分析，新冠感染增幅比较小。

那么，甲流和乙流还要流行多久？春季是否还会出现一波流行高峰？

对此，彭质斌表示，监测数据显示，我国呼吸道疾病感染去年12月上旬达到峰值，此后连续两周下降，12月底出现小幅回升，近一周开始回落。近期乙型流感占比升高，导致流感疫情出现小幅波动。

1月25日，国家流感中心发布的最新流感监测周报显示，今年第三周南方和北方哨点医院报告的流感样病例均低于前一周水平。

“目前，流感活动已经呈下降趋势。随着学校陆续放假，预计在1月底左右会回归流行间期的水平。”彭质斌说。

彭质斌提醒公众，春运即将开始，人员流动将大幅增加，加上春节临近，聚餐聚会活动增多，呼吸道传染病传播风险可能会进一步增加，建议公众采取科学防控措施，有效降低呼吸道传染病感染的风险。

不同呼吸道疾病如何治疗？

“流感、新冠和哮喘是不一样的疾病。前两者是急性呼吸道传染性疾病，治疗时主要包括两方面，一是对因治疗，主要是抗病毒治疗；二是对症治疗，主要包括退烧药以及缓解患者咳嗽、鼻塞、流涕的药物。”北京医院主任医师李燕明介绍，哮喘是呼吸道慢病，它的治疗核心是长期规范化用药。但急性呼吸道感染性疾病是诱发哮喘急性发作的重要诱因，如果罹患了流感或新冠，哮喘患者在症状加重时需要及时就医，调整哮喘用药。

对于儿童而言，如何及时治疗避免肺炎的发生呢？

“孩子一旦感染了呼吸道病原体，是有可能罹患肺炎的。”北京儿童医院主任医师王荃表示，孩子容易急骤起病，症状一般在3天左右得到缓解，有一部分孩子发热时间可能会持续至5—7天。如果孩子持续高热，咳嗽明显加重且频繁，呼吸频率增快，出现喘息发憋、口周青紫、脸色不好看等情况，家长应该警惕，及时判断孩子是不是得了肺炎，尽快送孩子前往医院就医。

恢复后仍咳嗽还需服药吗？

最近不少感染者出现了呼吸道疾病恢复之后仍然咳嗽不止的情况。对此，李燕明表示，急性期的发热、咽痛、流鼻涕、打喷嚏等症状消失，只遗留咳嗽症状，被称为感染后咳嗽，是一类亚急性咳嗽。它是由病原微生物对气道上皮带来损伤造成的。损伤造成了黏膜下的感觉神经暴露，引起了气道高反应，进而诱发咳嗽。这种气道高反应，会在接触冷空气、刺激性气味、烟雾等情况下诱发，以干咳为主，有的患者会有少量痰液，持续时间一般为3—8周。

那么，这类咳嗽需要服药治疗吗？

李燕明表示，此类咳嗽症状已经处于感染恢复期，因此抗病毒药物和抗菌治疗都是没有必要的，应该以对症治疗为主。但也应注意观察患者变化，特别是对于老年人、有基础心肺疾病人群等，如果咳嗽持续加重，甚至出现再次发烧或者出现了呼吸困难，需要及时就医。