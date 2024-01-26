新单抗药物可显著降低中风死亡风险

科技日报巴黎1月25日电 （记者李宏策）近期的临床试验结果表明，由法国Acticor生物技术公司开发的药物格伦佐西单抗能显著降低卒中患者死亡风险。相关研究发表在最近的《柳叶刀·神经学》杂志上，为该药物的有效性提供了初步证据。

卒中俗称“中风”，主要包括脑梗死和脑出血。法国里尔大学医院神经血管学科主任夏洛特·科尔多尼埃教授说：“目前只有一种治疗急性缺血性脑卒中的方法。由于其疗效有限，迫切需要寻找新的治疗方案。”

采用格伦佐西单抗的治疗方案最初于2019年在健康志愿者中进行了Ⅰ期临床试验，其后又在Ⅰb/2期临床试验中对患者进行了测试。

格伦佐西单抗不增加出血风险，可直接攻击血液中聚集的细胞，在治疗中风方面很有前景。格伦佐西单抗只在血小板表面表达，能靶向糖蛋白VI（GPVI），该蛋白参与了血块的形成。主持该研究的拉里伯瓦波瑟医院神经科医生米卡埃尔·马齐吉解释说：“通过特异性地结合在血小板表面，抗体阻止它们在已形成的血块上聚集，从而降低阻塞风险。”

已有来自欧洲的160名患者接受了格伦佐西单抗作为标准治疗的补充。结果显示，接受格伦佐西单抗治疗的患者死亡率比安慰剂组减少了一半，从19%降至8%。

研究人员认为，这一死亡率下降与颅内出血率的显著降低有关。接受新药的患者颅内出血率降至1.8%，而在安慰剂组中为7.8%。

目前，有两项Ⅲ期临床试验正在进行。如果进展顺利，最快在5年后能看到格伦佐西单抗投入治疗应用。